Караганов торопит с освоением Сибири: Китай – союзник не надолго
Россия должна перенести свой центр экономического и политического развития на восток – в Сибирь, на Урал и на Дальний Восток.
Об этом в эфире канала «Свободная пресса» заявил политолог, почётный представитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы должны переносить центр своего духовно-экономического и политического развития к Уралу и Сибири – туда, откуда подошло наше могущество, потому что до 16-18 века, пока мы не пошли на Запад, мы были одной из восточноевропейских стран…
Главные усилия должны быть нацелены на внутреннее развитие, в том числе на сибиризацию России и наше ментальное, идеологическое, экономическое и политическое движение к Уралу, Сибири и Дальнему Востоку, где будут будущие рынки, где будет будущий центр цивилизации, и где должен быть основной центр развития страны.
Но это не означает, что Китай должен быть чем-то, как была Европа, ни в коем случае. Партнер и союзник», — отметил Караганов.
Эксперт при этом отмечает, что Китай будет оставаться одним из ближайших союзников России в перспективе десятилетия:
«Китай – партнер, военно-политический союзник де-факто, пока, на ближайшие 10-15 лет. А там посмотрим. Я в ментальных расчетах считал, что в нашей паре Китай больше зависит от нас, чем мы от него. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, но это 5-10 лет, а потом нужно будет думать».
