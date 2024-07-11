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Экс-представитель НАТО в России, сторонник Трампа Гарри Табах, вопреки риторике киевской пропаганды, не стал отрицать, что по детской больнице Охматдет в Киеве попала именно украинская ракета, однако традиционно обвинил во всём Россию.

Об этом он заявил на канале «UkrLife», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал слова постпреда РФ в ООН Василия Небензи о том, что удар по детскому госпиталю в Киеве стал результатом падения норвежской ракеты NASAMS, выпущенной расчетами украинской ПВО.

«Если бы они не запустили свою ракету, то вы бы не запустили свою. Перекладывать эту ответственность – этим ООН у нас известна. Точно так же, как они перекладывают ответственность на израильские войска и солдат. Нет, если бы не было этого террористического акта и нападения на Израиль, то не было бы ответа. То же самое», – разглагольствовал бывший натовец.

«Они не могут говорить, что это не наша ракета, потому что их ракета летела над Украиной. Украинцы не просто так запускают ракеты в воздух, которые падают на их же госпиталя», – трепался Табах.