Вся ответственность за кривую киевскую ПВО лежит на РФ – экс-натовец

Вадим Москаленко.  
11.07.2024 17:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 610
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


Экс-представитель НАТО в России, сторонник Трампа Гарри Табах, вопреки риторике киевской пропаганды, не стал отрицать, что по детской больнице Охматдет в Киеве попала именно украинская ракета, однако традиционно обвинил во всём Россию.

Об этом он заявил на канале «UkrLife», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-представитель НАТО в России, сторонник Трампа Гарри Табах, вопреки риторике киевской пропаганды, не стал...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Он прокомментировал слова постпреда РФ в ООН Василия Небензи о том, что удар по детскому госпиталю в Киеве стал результатом падения норвежской ракеты NASAMS, выпущенной расчетами украинской ПВО.

«Если бы они не запустили свою ракету, то вы бы не запустили свою. Перекладывать эту ответственность – этим ООН у нас известна. Точно так же, как они перекладывают ответственность на израильские войска и солдат. Нет, если бы не было этого террористического акта и нападения на Израиль, то не было бы ответа. То же самое», – разглагольствовал бывший натовец.

«Они не могут говорить, что это не наша ракета, потому что их ракета летела над Украиной. Украинцы не просто так запускают ракеты в воздух, которые падают на их же госпиталя», – трепался Табах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть