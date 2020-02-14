«Вся Украина, кроме Галиции, – наши соотечественники» – Затулин

14.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на то, что украинцы не являются коренными жителями России, российский закон о соотечественниках их обходить не должен.

Об этом каналу «День ТВ» рассказал член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ответ на вопрос ведущего, почему российское законодательство оперирует понятием «соотечественники», вместо «коренные народы» (народы, проживающие в России и не имеющие государственности вне ее пределов), российские политик на примере украинцев объяснил, почему такие люди стране не чужие.

«Один из покойных украинских политологов заметил, если не обращать внимания на знаки государственной границы и вывески, и проехать из города Белгорода Российской Федерации в Харьков или Донецк, вы будете ехать, выходить, общаться, и никакой разницы не почувствуете, – рассказал Затулин. – Что есть граница, что нет. Но если внутри Украины вы из Харькова или Донецка поедете в город Львов, то увидите, что там живут два разных народа. У них разные психотипы, у них разная мотивация, они по-разному реагируют, вплоть до политики».

Депутат Госдумы убежден, что левобережные и многие правобережные украинцы являются политическими соотечественниками россиян. А вот обитатели Галиции – нет.

«Что нужно для того, чтобы вы в кризисный момент получили у русского и восточноукраинского народа дополнительную популярность? – спросил Затулин. – А вот если вы пострадаете за народ… У православного русско-украинского народа есть такое внутреннее содержание, как совестливость…

Если человек пострадал, значит, он, видимо, прав. А какая точка зрения у западноукраинского политического истеблишмента? Там, если ты пострадал, это никакого впечатления не произведет. Надо быть ближе к богатому, успешному… Это похоже на Западную Европу», – заключил Затулин.

Напомним, ранее донецкий социолог рассказал о том, что поляки медленно, но верно «отжимают» Западную Украину.