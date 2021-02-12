Вторая серия ада: Навальный три часа безнаказанно оскорблял судью

12.02.2021, Москва, Елена Острякова

Бабушинский районный суд продолжил сегодня слушания по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко со стороны криминального блогера Алексея Навального.

Процесс начался с того, что адвокаты Навльного заявили отвод судье. У подсудимого поинтересовались, поддерживает ли он отвод. Блогер разразился продолжительным оскорбительным монологом, прервать его не удалось.

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«Хочу еще раз обратить внимание на ваше поведение. Каждый раз, когда свидетель не может ответить на мои вопросы и находится в затруднении, прерываете процесс и предлагаете свидетелям выйти из зала, чтобы получить консультации о том, как им отвечать на вопросы. Я очень сильно разочарован, ваша честь, в вашей позиции по видеосъемке. Все пропагандистские каналы получили доступ к этой видеозаписи. Нормальные журналисты не получили. Я не получил. Вы не имеет право перебивать меня произвольно, дайте мне договорить. Мне нужно выразить свое мнение, потому что ведется аудиозапись этого процесса. Я нахожусь в процессе ответа на ваш вопрос. Ваша ложь стала очевидна миллионам людей. Мне стало совершенно очевидно, что ваше слабое знание уголовного процесса компенсируется тем, что вы просто говорите, как попугай: «Вам замечание». Кому замечание? Я считаю, что вам нужно отвести себя, прекратить позориться и поступить на какие-нибудь курсы, чтобы повысить свою квалификацию», – вещал Навальный.

В итоге отвод судьи был отклонен, и процесс закончился. Было зачитано заявление Артеменко, в котором ветеран просит суд дать правовую оценку действиям Навального и не привлекать его больше к данному процессу по состоянию здоровья.

Блогер снова устроил отвратительный скандал.

«Мы видели этого человека. Он прочитал три строчки по бумажке, не понимал вопросов и вообще был чуть жив, что нормально в 95 лет. И вы хотите, чтобы мы поверили, что он набрал на компьютере текст на страницу с оборотами вроде «полностью доверяя представлению моих интересов государственным обвинителем»?» – вещал Навальный.

Суд сделал ему замечание за крик.

«Хочу, чтобы суд удостоверился в происхождении этого документа. Либо, что его написала прокурорша. Дополнительно на подделку указывает упоминание, что ему стало плохо из-за моих высказываний. Да высказываний никаких не было!» – не унимался блогер.

Допрос внука ветерана Игоря Колесникова превратился в отвратительную перепалку.

«Вас научили, как отвечать мне на вопросы? Что вам пообещал канал Russia Today? Я пытаюсь понять, каким мерзавцем надо быть…», – поинтересовался Навльный.

«Таким, какой сейчас сидит в клетке! Единственная мотивация терпеть всю гадость от вас здесь и в интернете — уважение к моему дедушке», – не выдержал Колесников.

Навальный принялся разбирать бизнес Колесникова, его фото из соцсетей, при этом, не давая возможности прокурору задать вопрос.

«Нет-нет, сейчас моя очередь!» – кричал Навальный.

Когда Колесников спросил судью, может ли он быть свободным, блогер закричал: «Нет, вы не можете».

«Это вы не можете», – ответил ему внук ветерана.

В зале стоял крик. Судья объявила перерыв, поскольку подсудимый «перевозбудился».

После перерыва Навальный продолжил оскорблять судью, спросив разрешения называть ее «оберштурманфюрером». В ходе процесса судья сделала ему 8 замечаний, но так и не удалила из зала, хотя обычно это делается после трех замечаний.

«Дневник несите, мне в последний раз в школе столько замечаний делали», – издевался криминальный блогер.

Во время очередного перерыва неизвестный мужчина залез на березу возле суда, достал мегафон и начал выкрикивать лозунги в поддержку Навального. Подъехавшая полиция задержала протестующего, сидевшего на высоте 20 метров.

Как и в первый раз, на процессе присутствовали западные дипломаты – в основном из стран Прибалтики. От комментариев они отказались.