Вучич: «Благодаря охаиванию Сербии фон Крамон стала большим политиком»

07.12.2021  16:15 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Политика, Сербия


Президент Сербии Александр Вучич по просьбе СМИ прокомментировал заявление докладчицы Европарламента по Косово Виолы фон Крамон о том, что «Сербской Православной Церкви не существует».

По мнению президента Сербии, представительница немецких «зеленых» делает политическую карьеру, поливая грязью его страну.

Президент Сербии Александр Вучич по просьбе СМИ прокомментировал заявление докладчицы Европарламента по Косово Виолы...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Вучич дал оценку не только заявлению евродепутата про СПЦ, но и, в целом, высказался об ее деятельности.

«Мы сделали фон Крамон большой политической звездой, и она не занимается ничем другим, кроме как повсюду охаивает Сербию, выступает, используя самый дурной язык, против нашей страны и ее интересов, – заявил президент Сербии. – Что бы она ни говорила – все против Сербии. Начиная с того, что всех нас нужно осудить за геноцид, через то, что Косово должно быть независимым, до того что сербы должны нести ответственность за все, что произошло [на Балканах]».

Вучич не без иронии предложил всем самим дать ответ на вопрос «существует ли CПЦ?», с учетом того, что фон Крамон пришла к подобному выводу.

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