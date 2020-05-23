Вучич дал понять, что лидер косовских сепаратистов психически нездоров

23.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал предположения лидера косовских сепаратистов о «присоединении Прешево, Медведжи и Буяноваца к Республике Косово» и четко дал понять, что не видит компромисса без возвращения края в Сербию.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе общения с прессой после приема в честь врачей COVID-центров во Дворце Сербии в Белграде Александр Вучич рассказал о своем отношении к озвученных лидером косовских сепаратистов Хашимом Тачи и о якобы существующих планах размена территориями между Косово и Сербией, в частности обмена сербской Прешевской долины на некие 17 сербских сел на севере Косово.

«Я не буду отвечать на подобные предложения, потому что они бессмысленны, как мечта Тачи об аннексии Медведжи, Буяноваца и Прешево, – сказал президент Сербии. – Я не врач, и не буду это комментировать. Пусть он остается в своих фантазиях. Но когда вы смотрите, например, на Медведжу, то можете только улыбаться подобным «предложениям» – всего около 6,5 процента албанцев живут там… 42 процента сербов живут в Буяноваце.

Я не понимаю, о чем речь. Какие 17 деревень? У нас есть четыре муниципалитета на севере [Косово] – Лепосавич, Зубин-Поток, Звечан и Косовская Митровица. У нас есть еще шесть признанных общин [на юге Косово], в состав которых не входят [населенные сербами] Прилужье, Племетине и Бабин-Мост».

Вучич подчеркнул, что есть установленные границы, подтвержденные в 1999 году резолюцией Совбеза ООН, подтвердившей суверенитет Сербии над Косово. И сообщил, что на вчерашней встрече с представителями стран «Квинты» (пяти крупнейших государств Запада, курирующих политические процессы на Балканах – США, Великобритании, Франции, Италии, и Германии) он попросил их рассказать ему об их вариантах решениях косовской проблемы, кроме тех, что обсуждаются в СМИ. И не получил вразумительного ответа.

«Сербия даже не близко та страна, какой она была 10 или 20 лет назад. Сегодня, нашими усилиями, она по-прежнему не так сильна, как хотелось бы, но во много раз сильнее, чем в 1999, 2000, 2006, 2008, 2010 годах … Единственное, что нам нужно, – это вести политику разумно, сохранять мир, подталкивать экономику, быть максимально успешными», – добавил сербский лидер.