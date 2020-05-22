Лидер косовских сепаратистов хочет откусить новые территории от Сербии

22.05.2020, Белград, Алексей Топоров

«Президент» Косово Хашим Тачи признался, что мечтает о том, чтобы имеющая высокий процент албанского населения Прешевская долина на юге Сербии присоединилась к Косово без «угрозы территориальной целостности» уже отторгнутого при поддержке Запада албанскими сепаратистами края.

Об этом лидер албанских сепаратистов рассказал в передаче «Рубикон» TV Klan Kosova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе телешоу Тачи не только делился своими мечтами, но и активно нападал на своего основного оппонента, отставленного, но пока еще действующего «премьер-министра» Альбина Курти.

«Я мечтаю, чтобы Прешево, Медведжа и Буяновац (районы Прешевской долины – ред.) были присоединены без угрозы территориальной целостности Республики Косово, – заявил сепаратист. – Заявления Курти о соглашении между Косово и Сербией (по размену территориями: Прешевская долина в обмен на населенные сербами северные анклавы Косово – ред.) – это базарные истории. Не было никакой секретной встречи или соглашения. Все, что произошло в Вашингтоне (трехсторонняя встреча президента Сербии Александра Вучича, самого Тачи и госсекретаря США Майка Помпео), было только показателем готовности продолжать диалог».

При этом, по словам Тачи, это как раз-таки Курти сдал север Косово Сербии тем, что на время эпидемии коронавируса разрешил работать там сербским врачам.

«Премьер-министр Курти передал север Сербии и дал возможность там укорениться. Я не разрушу того, чего мы достигли… Стране был нанесен ущерб из-за демонстраций перед учреждениями (сторонники Курти недавно выходили на импровизированные митинги в его поддержку, нарушая карантинный режим – ред.). Слезы были вызваны слезоточивым газом в Ассамблее Косово (до того, как стать премьером Курти и его сторонники устраивали газовые атаки в «парламенте» Косово, в частности протестуя против Брюссельского соглашения с Сербией в 2013 году и избрания Тачи президентом – в 2016-ом – ред.). Это повлияло на снижение (темпов) признания (Косово другими государствам – ред.)», – добавил сепаратистский лидер.