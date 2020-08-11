Вучич дал понять, что не США решать, какое ПВО купить Сербии

11.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию о закупке страной китайских ПВО FK-3, однако сказал, что этот вариант рассматривается.

Об этом сербский лидер поведал журналистам в ходе инспекции работ по реконструкции центра Белграда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Система FK-3 не входит в список санкций компетентного министерства США, – прокомментировал недавние предупреждения американского посольства по закупкам китайских вооружений Александр Вучич. – Каждый раз, когда мы решаем что-то купить, кто-то всегда имеет что-то против. Мы еще не купили FK-3, мы только думали об этом и посмотрим, сколько еще у нас денег есть».

Комментируя критику оппозиции в отношении экспорта сербского оружия и военной техники в Армению, которая впоследствии использовалась в конфликтах между этой страной и Азербайджаном, Вучич спросил, «какой смысл в том, что часть олигархических СМИ, контролируемых политиками-олигархами, ведут кампанию против оборонной промышленности Сербии?».

«Они делают все для того, чтобы болгары заняли часть рынка, а потом жалуются, что у «Крушика» (сербский оборонный холдинг – ред.) нет бизнеса. Какой стране, по их мнению, мы можем продавать оружие? – задался вопросом президент Сербии. – Мы все делаем строго по правилам».

По словам сербского президента, в оборонной промышленности Сербии сейчас занято 17 тысяч человек, и его задача заключается в создании в несравнимо более сильной армии.

«Они (проамериканские либералы, бывшие в начале нулевых у власти, а сейчас находящиеся в оппозиции – ред.) уничтожили нашу армию, они уничтожили ракеты «Стрела»…. Сегодня армия в десять раз сильнее, чем семь или восемь лет назад, но я даже не близок к тому, чтобы быть удовлетворенным или сказать, что она уже на хорошем уровне», – добавил Вучич.