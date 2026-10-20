При прямом нападении на Россию со стороны кого бы то ни было – в ту же минуту будет ответ ядерным оружием.

Об этом в интервью израильской телеведущей Ксении Собчак заявил экс-президент Сербии Александр Вучич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда начали говорить о том, что Путин блефует насчёт использования ядерного оружия, я всем на Западе сказал: «Путин вообще не блефует». Он, конечно, не хочет использовать его просто так. Никто не сумасшедший. Но при прямом нападении извне со стороны Америки, Европы или Британии, кого хотите, он в ту же секунду ответит ядерным оружием. Они смотрят на меня: «Нет, нет, блефует». Я говорю, если вы думаете, что блефует и что он не использует его в крайней нужде, даже если будет вынужден, чтобы защитить свою территорию. Я вас не понимаю. Конечно же, он использует ядерное оружие! И сегодня я это во всех местах говорю, потому что многие думают, что этого не случится, что «НАТО сильнее России». Если вы правда думаете, что он в любом случае не использует ядерное оружие, то это огромная ошибка в оценках», – подчеркнул Вучич.

Собчак спросила относительно теорий таких фигур, как политолог Сергей Караганов, который считает, что если Россия первой ударит по европейским заводам, которые поставляют оружие на Украину, то ответного удара не последует, но зато закончится война.