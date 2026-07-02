Россия должна демонстративно объявить потенциальными целями «места скопления западных элит», призвал близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов.

Остаётся лишь гадать, насколько подобные предостережения могут остепенить европейцев – на фоне того, что пятый год СВО ни один из видных руководителей бандеровского режима не денацифицирован, а в Киев продолжаются регулярные вояжи НАТОвцев, обеспечивающих ВСУ оружием для убийства граждан России.

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«Глубинные государства допустили приход к власти бездарных и безответственных людей. Поэтому среди первых целей ответно-встречного удара должны быть места скопления элит. Чтобы они знали, что им не уйти от немедленного уничтожения, и возмездия. Чтобы они даже не пытались», – сказал он на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудник Института мировой военной экономики ВШЭ Прохор Тебин заметил, что европейцы «совершают очень опасные действия».