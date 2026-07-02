Караганов опять грозит европейцам ядерной дубиной. Вряд ли впечатлит

Максим Столяров.  
02.07.2026 09:46
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Россия


Россия должна демонстративно объявить потенциальными целями «места скопления западных элит», призвал близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов.

Остаётся лишь гадать, насколько подобные предостережения могут остепенить европейцев – на фоне того, что пятый год СВО ни один из видных руководителей бандеровского режима не денацифицирован, а в Киев продолжаются регулярные вояжи НАТОвцев, обеспечивающих ВСУ оружием для убийства граждан России.

Россия должна демонстративно объявить потенциальными целями «места скопления западных элит», призвал близкий к Кремлю...

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«Глубинные государства допустили приход к власти бездарных и безответственных людей. Поэтому среди первых целей ответно-встречного удара должны быть места скопления элит. Чтобы они знали, что им не уйти от немедленного уничтожения, и возмездия. Чтобы они даже не пытались», – сказал он на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудник Института мировой военной экономики ВШЭ Прохор Тебин заметил, что европейцы «совершают очень опасные действия».

«С ними нужно говорить. Стратегическая стабильность может и должна существовать даже в условиях соперничества и конфронтации. Те же финны должны понять, что Россия никуда не денется, нам неизбежно предстоит жить друг рядом с другом. Нельзя допустить крупной войны, потому что она может стать ядерной. И для Финляндии это будет концом всего», – сказал Тебин.

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English version :: Читать на английском Караганов опять грозит европейцам ядерной дубиной. Вряд ли впечатлит

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