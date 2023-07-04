Вучич хладнокровно дезинформирует ВСУ – украинский политолог

Прогнозы президента Сербии Александра Вучича о двух возможных направлениях наступления ВСУ могут быть дезинформацией в пользу РФ.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вучич – это человек, который сегодня старается усидеть на двух креслах. С одной стороны, у него очень хорошие отношения с Россией, они исторически обусловлены и экономически, с другой стороны, он пытается делать определённые реверансы перед Западом. И он пытается показать, что он сведущ в целом ряде вопросов.

Вполне возможно, что он просто показывает, что та информация, которая известна ему, именно эта информация известна Генштабу ВС РФ. Вполне возможно, что он специально запускает определённую дезинформацию, что, условно говоря, русские сидят и готовятся именно на эти направления, с тем, что, возможно, украинские вооружённые силы будут бить потом по другим направлениям. И так далее», – предположил политолог.