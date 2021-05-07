Подпишись на рассылку
07.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Провокации, Произвол, Россия, Сербия, Скандал, Хорватия
Просмотров:

Вучич: «Хорваты вздумали унизить Сербию, но новых сербских погромов мы не допустим»

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на намерение Хорватии открыть военную базу в Косово. Об...

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на намерение Хорватии открыть военную базу в Косово.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Они сознательно и намеренно приняли такое решение, пытаясь еще больше унизить Сербию», – сказал сербский президент.

Вучич напомнил, что Сербия хочет корректных отношений со всеми в регионе, особенно с Хорватией.

«Такие заявления не являются выражением уважения к Сербии, я стараюсь выражаться мягко. Когда вы это говорите, вы не можете делать вид, что не знаете, что мы считаем Косово своей территорией, что там есть сербы, которые помнят трагические страдания, – сказал сербский президент. – Почему кому-то из соседей нужно было принимать приглашение KFOR ( международной оккупационной миссии – ред.), вместо того, чтобы отклонить это предложение? Им было легче сказать, что они не хотят участвовать в этом, после того, как они получили приглашение. К сожалению, они сознательно согласились, пытаясь унизить Сербию. Что ж, мы поняли их послание».

При этом Александр Вучич отметил, что у Хорватии не получится повторить что-либо подобное карательной операции «Буря» (1995 года, когда хорватской армией при поддержке НАТО была ликвидирована и этнически зачищена самопровозглашенная Республика Сербская Краина – ред.).

«Всем тем, кто думает, что будут новые «Бури», погромы, изгнания сербского населения, я хочу сказать, что этого не произойдет. И когда я это говорю, это означает, что я даю гарантию», – заключил Вучич.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть