Вучич: «Хорваты вздумали унизить Сербию, но новых сербских погромов мы не допустим»

07.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на намерение Хорватии открыть военную базу в Косово.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сознательно и намеренно приняли такое решение, пытаясь еще больше унизить Сербию», – сказал сербский президент.

Вучич напомнил, что Сербия хочет корректных отношений со всеми в регионе, особенно с Хорватией.

«Такие заявления не являются выражением уважения к Сербии, я стараюсь выражаться мягко. Когда вы это говорите, вы не можете делать вид, что не знаете, что мы считаем Косово своей территорией, что там есть сербы, которые помнят трагические страдания, – сказал сербский президент. – Почему кому-то из соседей нужно было принимать приглашение KFOR ( международной оккупационной миссии – ред.), вместо того, чтобы отклонить это предложение? Им было легче сказать, что они не хотят участвовать в этом, после того, как они получили приглашение. К сожалению, они сознательно согласились, пытаясь унизить Сербию. Что ж, мы поняли их послание».

При этом Александр Вучич отметил, что у Хорватии не получится повторить что-либо подобное карательной операции «Буря» (1995 года, когда хорватской армией при поддержке НАТО была ликвидирована и этнически зачищена самопровозглашенная Республика Сербская Краина – ред.).

«Всем тем, кто думает, что будут новые «Бури», погромы, изгнания сербского населения, я хочу сказать, что этого не произойдет. И когда я это говорю, это означает, что я даю гарантию», – заключил Вучич.