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Главной целью Белграда является установление долгосрочного мира в Косово и Метохии, но Сербия не допустит агрессии в отношении косовских сербов.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в обращении к нации после переговоров с представителями Приштины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербская делегация приехала в Брюссель с намерением договориться, пойти на компромиссы и любой ценой сохранить мир и жизни людей, подчеркнул сербский лидер.

«Мы вели себя ответственно, ведь нет такой матери, сестры, супруги или ребенка, которые хотели бы хотел, чтобы их близкие вернулись домой в гробу. О какой победе может идти речь, когда никто на севере Косово сегодня не сможет спокойно заснуть?» – заявил Александр Вучич.

«Мы будем пытаться сохранять мир до последнего. Сегодня вечером у меня разговоры с Вучевичем (министр обороны Сербии), Мойсиловичем (глава Генштаба) и представителями косовских сербов. Я знаю, что люди там сыты по горло, но прошу их, даже протестуя, сохранять мир. Боррель (глава дипломатии ЕС) ясно сообщил Курти («премьер Республики Косово»), что разведка обладает подтверждениями о возможности возникновения проблем. Я ещё раз обращаюсь к международному сообществу, имеющему влияние на Приштину, с просьбой помочь нам сохранить мир! Мы со своей стороны сделаем все, что в наших силах. Для меня победа – это наступление долгосрочного мира», – сказал президент Сербии.

При этом сербский лидер отметил, что Приштина не идёт на компромисс с Белградом, выписывание штрафов в 150 евро для всех живущих в Косово и Метохии, кто не поменял номера своих машин на выданные властями «Республики Косово», должно начаться 22 ноября с 8 утра.

Чтобы запугать народ, приштинские власти уже стянули колонны полиции на север Косово, сообщил президент Сербии.

Александр Вучич подчеркнул, что понимает чувства косовских сербов, которые знают, что введенные Приштиной штрафы незаконны. Однако в обращении президент страны призвал сербское население в крае протестовать исключительно мирно. Всю ночь и утро Вучич посвятит встречам с представителями сербов Косово и Метохии.

Подобный подход свидетельствует о том, что в Белграде смирились с тем, что сербы в Косово и Метохии вынуждены будут получить новые регистрационные номера для своих автомобилей, только ещё заплатив при этом штраф.

Точно так же ранее местные сербы пошли на службу в полицию, суды и органы государственного управления провозглашённой албанцами «Республики Косово» – хотя перед этим долго протестовали.

Никаких акций сербской армии и даже полиции ни в самой Сербии, ни за её пределами никто не ожидает. Белград безоговорочно соблюдает подписанные после бомбардировок НАТО в 1999 году «Кумановские соглашения», предусматривающие полный вывод сербских силовиков с территории Косово и Метохии – точно так же, как Москва соблюдала «Минские соглашения» с Киевом.

Как сообщал «ПолитНавигатор», переговоры Белграда и Приштины с участием представителей ЕС, которые прошли 21 ноября в Брюсселе, закончились ничем.