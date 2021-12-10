Вучич: «Мы выполнили экологические требования протестующих. Дальше пошло политиканство»

10.12.2021  18:20 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Политика, Сербия, Экология


Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на намерение «экомайданщиков» продолжить протесты, вопреки тому, что руководство страны пошло им на уступки.

Об этом сербский президент заявил, отвечая на вопрос журналистов, в ходе церемонии по закладке камня завода по производству электродвигателей в Нови-Саде.

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на намерение «экомайданщиков» продолжить протесты, вопреки тому, что руководство...

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«Мы выполнили требования. Я выслушал народ, в том числе и народ в Горни Неделице, который находятся под прямой угрозой [от разработки литиевых месторождений], – рассказал Вучич представителям прессы. – А то, что говорят политиканы, меня это не интересует. Впрочем, я рассмотрел даже те требования, которые можно отнести к политическим прихотям, такие как вопрос о налогах и период повторного проведения референдума. Но им и этого недостаточно? Это просто показывает, какая у меня политическая интуиция, и именно об этом я четко сказал, когда обращался к общественности».

Сегодня в Нови-Саде в присутствии президента Сербии Александра Вучича началось строительство завода по производству электродвигателей японской Nidek Corporation. На торжественной церемонии закладки первого кирпича присутствовали генеральный директор Nidek Corporation Джун Секи, посол Японии в Сербии Такахико Кацумата, министр экономики Анджелка Атанаскович, директор завода Nidek Electric Motor в Сербии Марко Ивович, градоначальник Нови-Сада Милош Вучевич.

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