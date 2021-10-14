Вучич: Мы знаем, что делать с нападающими албанцами, но лучше вам никогда не увидеть этого

14.10.2021 18:41 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В ходе посещения завода и центра разработок компании «Brose» в Панчево, президент Сербии Александр Вучич рассказал, что будет сделано в случае нового вторжения косовских албанцев в северные сербские анклавы края.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе посещения предприятия журналисты поинтересовались у сербского президента, как тот собирается защищать сербов в Косово:

«(Косовские – ред.) сербы меня поняли, – сказал Вучич, имея в виду вчерашнюю встречу в Рашке с представителями сербов Косово. – Я не говорил на эмоциях. Когда вас загоняют в угол, то все, что остается – это сдаться или сражаться. Сдаться невозможно, потому что другие сделают вывод насчет того, оправдала ли себя жесткость албанцев на севере (Косово – ред.). Я знаю, что должны делать мы – защитить свой народ. Точка. И я надеюсь, вам никогда не придется этого увидеть».

Также президент Сербии отметил, что вторжение албанцев было незаконным, проведенным в нарушение международных обязательств.

«У них (Косово – ред.) нет права иметь собственную армию, но они изобретают Силы безопасности Косово с помощью иностранцев. Понятно, что они не имеют права приезжать на север без согласия четырех местных градоначальников и (оккупационного контингента НАТО – ред.) KFOR. Это уже седьмое или восьмое вторжение, имеющее цель демонстрации силы», – сказал Вучич, добавив, что Приштина нарушила договор с НАТО и сам дух диалога.