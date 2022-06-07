Вучич: На Сербии пытаются отыграться те, кто ничего не может сделать России

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Сербию настоятельно отговаривали отменить визит в Белград министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом в официальном комментарии заявил сербский президент Александр Вучич.

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«Вы не можете понять, сколько бесчисленных переговоров прошло, в которых Сербию просили отказать в гостеприимстве министру иностранных дел России», — сказал Вучич.

По его словам, есть такие страны, которые не могут ничего предпринять против России, поэтому стараются отыграться на этом балканском государстве.

«Истерия последних 24 часов по поводу анонсированного визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию показала, чего на самом деле хотят некоторые. Поскольку они ничего не могут сделать или сказать России, они пытаются навредить за счет Сербии», — заявил президент.

Он уточнил, что речь идет не об американцах или других крупных государствах, а о «некоторых меньшинствах».

Комментируя слова Лаврова о том, что Сербия готова его принять у себя и что он считает такую ​​политику смелым шагом, Вучич ответил, что считает это не своей личной смелостью, а рациональным, разумным, успокаивающим путем в Европе, где нелегко сегодня услышать голос разума и стремления к диалогу.

Сербский лидер также отметил, что его страна несет колоссальные убытки только из-за санкций, наложенных на российскую нефть.

«600 миллионов долларов были взяты непосредственно из карманов граждан Сербии в рамках санкций в годовом исчислении, и люди должны это знать», — сказал Вучич.

В свою очередь глава МВД Сербии Александр Вулин заявил сегодня, что «те, кто воспрепятствовал приезду» Лаврова в Белград, «не хотят мира и мечтают о поражении России».

«Я глубоко сожалею об отмене визита большого и проверенного друга Сербии, министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Мир, где дипломаты не могут искать мира, — это мир, где мира нет. Те, кто помешал приезду Сергея Лаврова, не хотят мира, они мечтают о поражении России», — сказал Вулин.

При этом премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил, что не должно быть большой драмы из-за ситуации с запретом на пролет самолета главы российской дипломатии.

«Пока такие решения действуют, Черногория стоит на стороне своих партнеров и той политики, которая определена в отношении ЕС, и мы действуем, как и другие, которые ввели санкции против России. Я бы не стал делать из этого драму, что кто-то протестует, эта ситуация вполне ясна», — заявил Абазович.

Ранее Лавров назвал циничной позицию Запада по лишению возможности выбора Сербией своих партнеров.

«Теперь этот принцип [свободы выбора партнеров], который Запад возводил во главу угла, сам же Запад и растоптал. У Сербии, с точки зрения Запада, не должно быть никакого выбора, никакой свободы выбора партнеров», – сказал Лавров, комментируя отказ ряда стран НАТО пропустить его самолет в Сербию.