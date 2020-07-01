Вучич не исключил ужесточение в Сербии коронавирусного карантина

01.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич предположил, что осень для его страны может быть очень тяжелой, но пообещал, что руководство минимизирует экономические потери государства.

Об этом сербский лидер заявил телеканалу Pink, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Александр Вучич предположил, что Сербию может ожидать «гораздо худшая осень, чем мы предполагали».

«Мы думали, что лето будет другим, и у нас получится компенсировать все проблемы (возникшие с начала эпидемии – ред.), но теперь очевидно, что это невозможно, как и везде в мире, – сказал сербский президент. – Мы должны бороться, мы не можем закрыться от всей планеты. Мы должны минимизировать потери в экономике».

Вучич сказал, что руководство Сербии прежде чем принять какое-либо решение, посмотрит ситуацию с динамикой по новым случаям заболеваний коронавирусом.

«Если мы увидим, что система здравоохранения больше не справляется, мы введем еще более сильные (карантинные – ред.) меры, – заявил президент Сербии. – Ношение масок в помещении остается мерой, направленной на подавление распространения вируса… Здоровье людей имеет первостепенное значение, но через месяц они условно постучат в мою дверь и спросят: «Почему работодатель урезал мою зарплату, почему на зиму не хватает электричества, топлива или угля… почему нет пенсий?» Поэтому государство должно найти золотую середину между мерами по защите здоровья людей и интересами экономики».

Также Вучич призвал сограждан иметь меру во всем, напомнив, что среди них были те, что требовали делать им тесты на коронавирус по шестнадцать раз, равно как и те, что обращались к врачам, когда было уже поздно. Вспомнив про недавний инцидент в Нови-Пазаре, президент Сербии отметил, что эпидемиологическая обстановка там лучше, чем, например, в Белграде.

«На сегодняшний день 70% от общего числа инфицированных в Сербии – из Белграда. Ситуация также ухудшается и в Воеводине…», – добавил Вучич.