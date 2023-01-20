Вучич не снискал любовь на Украине заявлениями по Крыму и Донбассу

Анатолий Лапин.  
20.01.2023 19:57
  (Мск) , Киев
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Балканы, Дзен, Донбасс, Косово, Крым, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Спецоперация, Украина


Президент Сербии Александр Вучич заявил о непризнании Крыма и остальных бывших территорий Украины частью России потому, что его страна слишком зависит от Запада. В остальном же никакой смены его позиции не произошло, и он не перестал быть пророссийским политиком.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Сербии Александр Вучич заявил о непризнании Крыма и остальных бывших территорий Украины частью...

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«Слома никакого не произошло. Нынешнее руководство Сербии занимает такую позицию исключительно из-за вопроса Косово, потому, если бы они признали Крым, аннексию других территорий, тогда какие могут быть разговоры к вопросу Косова, потому они, в том числе и присоединились к голосованию Генеральной Ассамблеи ООН, когда была осуждена агрессия России против Украины в марте прошлого года…», – рассуждал эксперт.

«Вучич вынужден говорить такие слова исключительно из-за того, что экономика Сербии зависит от Германии и других стран Европейского союза. Но я уверен, что лично Вучич является пророссийским политиком и та машина пропаганды, которая действует в Сербии, она сделала и сербов в основном пророссийскими в своем большинстве», – заявил Самусь.

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