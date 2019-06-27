27.06.2019, Белград, Виктор Орлов
 
Балканы, Политика, Сербия
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Вучич обсудит положение сербов в Черногории

Президент Сербии Александр завра проведет встречу с представителями сербского народа Черногории. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Напомним, что власти Черногории, несколько лет назад отделившейся от Сербии, инициировали принятие закона, который угрожает конфискацией храмов и монастырей Сербской Православной Церкви. Кроме того, накануне сообщалось, что в СМИ Черногории началась антисербская кампания.

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Вучич выразил надежду, что Сербия и Черногория преодолеют нынешнюю напряженность. Как пишет издание «Дневник», сербский лидер заявил об этом на встрече с послом Черногории Браниславом Микуновичем, который прибыл к президенту с прощальным визитом.

Глава Сербии поблагодарил посла Черногории за работу в Белграде, Вучич подчеркнул, что выступает за стабильность в регионе, политику мира и сотрудничества на Западных Балканах.

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