Вучич переманивает в Сербию молодых беглецов от СВО

В декабре минувшего года президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности в ускоренном порядке давать сербское гражданство россиянам и украинцам, потому что в стране не хватает квалифицированной рабочей силы. И вот в конце марта 2023-го (для Сербии это очень быстро) МВД страны опубликовало проект соответствующих изменений в закон о гражданстве.

Если они будут приняты, право претендовать на сербское гражданство получит любой иностранец, который имеет высшее образование и более года легально проживал и работал на территории Сербии, причём от основного гражданства при этом отказываться не нужно. А в последние дни Александр Вучич акцентировал на заинтересованности сербских властей в новых гражданах именно из числа россиян.

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«Сейчас здесь работают люди, которые являются фантастическими специалистами. Русский «Яндекс» – это как американский Google. Через полтора-два месяца у нас будут первые роботы, которые будут доставлять вещи в дома людей по району «Белград на воде» и дальше», – заявил президент Сербии 6 апреля в интервью национальному телеканалу RTS.

Он добавил, что всего этого удастся достигнуть благодаря «тем молодым людям, которые приехали из России, и являются самыми образованными».

«Мы будем первыми в Европе в том, что у нас будет площадка, где мы сможем тестировать автомобили, которые являются автономными транспортными средствами, то есть без водителей. США и Китай уже имеют это. Мы верим, что Сербия может стать первой в Европе», – отметил Александр Вучич.

Он также сообщил, что в марте 2023 года в стране был достигнут рекорд по запросам на выдачу разрешений на проживание и работу, и 80% из них поступило от россиян.

«Премьер Ана Брнабич сказала мне, что у нас есть 9840 запросов на вид на жительство от молодых людей из России. Эти люди довольны приемом, который им оказала Сербия. Поступило также 5 тысяч запросов на выдачу разрешений на работу», – сказал Вучич.

На самом деле потенциальных соискателей местного гражданства среди приехавших (или, как они любят говорить, «релоцировавшихся») из РФ значительно больше. По словам директора правительственного Центра защиты и помощи просителям убежища Радоша Джуровича, с начала СВО на Украине через Сербию прошло более 300 тысяч граждан России, из них в Сербии по состоянию на конец марта 2023 года осталось около 50 тысяч.

Джурович сказал, что россияне приезжают в Сербию, пользуясь безвизовым режимом, который позволяет им находиться в стране в течение 30 дней как туристы. Чиновник отметил, что это не соответствует характеру пребывания граждан РФ в Сербии, которое является более длительным и вызвано последствиями российско-украинского конфликта.

«По нашим оценкам, где-то около 20% россиян документально урегулировали пребывание на основании работы, брака с гражданином Сербии, на основании владения недвижимостью или каким-либо другим образом, а остальные пытаются фактически продлить свое пребывание, выезжая и въезжая в страну каждых 30 дней в течение длительного периода», – сказал Радош Дурович.

Эти ежемесячные поездки россияне называют «визаран», и без получения дополнительных виз возможны они ныне только в соседние с Сербией страны – Боснию и Герцеговину, а также Черногорию. Вряд ли сербские власти будут менять законодательство, позволяющее россиянам таким образом бесконечно пребывать в Сербии, однако не исключено, что гражданам РФ при выезде и въезде пограничники будут настоятельно рекомендовать получить вид на жительство. По крайней мере, в Черногории, где тоже живут десятки тысяч российских «визараннеров», такие случаи уже отмечены.

Но если в Черногорию переехали в основном богатые (вариант – получающие пассивный доход) граждане РФ, уже имеющие в этой стране недвижимость или надеющиеся её приобрести, то в Сербию действительно в значительной мере прибыли молодые специалисты IT-отрасли. Многие из них или уже работают в первом белградском офисе «Яндекса», открытом в прошлом году, или рассчитывают попасть во второй, который компания собирается открыть до конца текущего года.

Как сообщала в конце марта российская редакция издания Forbes, на февраль 2023 года у этой IT-корпорации было не менее 1000 сотрудников в Белграде, и это один из самых больших хабов «Яндекса» за пределами России. Компания продолжает активно нанимать туда работников, и хочет превратить сербский хаб в «основной европейский офис».

При этом русофобские настроения среди сотрудников и руководства «Яндекса» давно стали притчей во языцех. К примеру, 7 апреля российский блогер «Стас, Ай Как Просто!» опубликовал отрывок из неудавшегося интервью с директором по маркетингу «Яндекса» и профессором Высшей школы экономики в Москве Андреем Себрантом. На видео блогер спрашивает у гостя, почему многие сотрудники его компании «как будто бы не любят Россию», после чего Себрант встаёт и уходит.

Но если корпорации типа «Яндекса» хотя бы теоретически могут ограничить публичные высказывания своих сотрудников, то различные российские фрилансеры, заполонившие белградские кафе и коворкинги, своей нелюбви к России не скрывают. Поэтому возникает серьёзный вопрос, нужны ли Сербии новые граждане, подавляющее большинство которых занимает русофобскую позицию – в отличие от самих сербов.

Кроме того, активная часть новых иммигрантов из РФ ещё и устраивает антироссийские митинги в Белграде, и является любимыми персонажами «демократических» сербских СМИ – той их части, что завязана на западное финансирование и прозападную сербскую оппозицию. Поэтому последняя, резко критикующая любые инициативы власти, упомянутые поправки к закону о гражданстве Сербии явно поддержит, рассчитывая на новых избирателей.

С другой стороны, и опасения сербских властей, и надежды местной оппозиции могут оказаться напрасными. Для «новых сербов» из числа россиян паспорт Сербии интересен не влиянием на политику страны, а возможностью безвизового въезда в Евросоюз, и дальнейшей эмиграции – в Западную Европу или Северную Америку, куда с российским паспортом ныне попасть трудно.