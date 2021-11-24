Вучич: «Почему в ЕС не отреагировали на желание Курти объединить Косово с Албанией?»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что отправит письмо политическим лидерам Запада по поводу недавнего заявления «премьер-министра» Косово Альбина Курти.

Сербский президент выразил удивление тем, что Запад никак не отреагировал на намерение лидера косовских сепаратистов объединить край с Албанией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Вучич заявил, что в ближайшие дни после возвращения из Сочи направит письмо всем главам государств и правительств западных стран.

«В этом письме я попрошу дать ответ на вопрос, как Курти может говорить о стремлении к объединению Косово и Албании ясно, точно и недвусмысленно, и при этом, хотите – верьте, хотите – нет, ни одна политическая инстанция в Европе, даже так называемые докладчики по Косово, никто их Еврокомиссии и Европарламента, ни один из лидеров государств и правительств, министров стран-членов ЕС, не отреагировал на это?» – отметил сербский президент.

« Означает ли это, что вы будете молчать и в других случаях? Вы бы не отреагировали, если бы кто-нибудь из Сербии заговорил об объединении нас с кем-то еще? Вот тогда бы у вас нашлись бы десятки помощников из нашей страны, которые сбегали бы, чтобы настучать нас, чтобы мы оказались бы на костре, как в средние века. Что ж, мне интересно, по какому принципу это разрешено албанцам, а сербам – нет? Я не говорю, что мы будем проводить такую ​​политику, мы за уважение границ и международного права», – сказал глава государства.

Он добавил, что после сегодняшнего выступления для прессы он отправится в Россию, где встретится с президентом этой страны Владимиром Путиным.

«Завтра у меня будет встреча с Путиным, и это наша девятнадцатая встреча, очень важная встреча для Сербии. Мы обсудим все ключевые политические вопросы, и я смогу услышать, как Путин видит ситуацию в регионе и за его пределами», – подчеркнул президент Сербии.

Сербский лидер отметил, что Россия является четвертым торговым партнером Сербии и что, по его мнению, есть много возможностей для расширения партнерства, и что переговоры с российскими партнерами на этот счет завершены, но подробности он объявит после встречи с президентом России. По словам Вучича, сербско-российская программа экономического сотрудничества до 2026 года согласована обеими сторонами.