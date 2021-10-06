Вучич подтвердил, что Греция не признает Косово

06.10.2021 21:27 (Мск), Брдо, Алексей Топоров

В рамках саммита «ЕС –Западные Балканы» президент Сербии Александр Вучич провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Греция будет продолжать поддерживать территориальную целостность Сербии, будет продолжать поддерживать саму Сербию и будет помогать ей на ее европейском пути. Как он (Мицотакис) сказал мне, они будут продолжать поддерживать всю (вместе с Косово – ред.) Сербию», – рассказал президент Вучич в ходе пресс- конференции по итогам саммита «ЕС-Балканы» в словенском замке Брдо близ Краня.

Также Вучич отметил, что имел короткий разговор с премьер-министром Испании, которого он поблагодарил за поддержку, с премьер-министром Словакии, президентом Румынии, а также с представителями стран ЕС, которые не признают так называемое независимое Косово.

А также провел специальные переговоры с премьер-министром Венгрии и с премьер-министром Чехии. Помимо этого он имел длительный разговор с президентом Франции Эмануэлем Макроном и уходящим канцлером Германии Ангелой Меркель.

Пообщался президент Сербии и с «премьер-министром» Косово Альбином Курти.

«Мы говорили о дипломах, то есть, об их взаимном признании. Не будем вдаваться в подробности, вы знаете, что между нами есть серьезные разногласия, и что процесс по урегулированию этого вопроса будет продолжаться в ближайшее время», – добавил Вучич.

Напомним, что раньше прозападная и псевдопатриотическая оппозиция Сербии запустила ложный слух о том, что президент Сербии имел тайные переговоры с руководством Греции, лоббируя признание Косово.