Вучич пообещал не поддаваться на ультиматумы сепаратистов и давление Запада

05.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич ожидает сильного давления на свою страну из-за непризнания отторгнутого Западом Косово, поэтому надеется, что по итогам парламентских выборов 7 июня удастся сформировать правительство, способное противостоять ему.

Об этом сербский лидер заявил журналистам в ходе посещения города Лозница, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сербском городе Лозница Александр Вучич побывал на открытии отремонтированной местной больницы и фабрики Adient по производству обивочной ткани для автомобильных салонов.

«Будет ли это легко для Сербии? Нет, не будет, – спрогнозировал ситуацию с возможным давлением на страну по косовскому вопрос президент Сербии. – Мы не возражаем против продолжения переговоров, в том формате, в каком мы вели их с ЕС, и с [спецпредставителем Трампа на переговорах по Косово] Гренеллом . Я всегда старался мирным путем получить как можно больше. И если они [Косово] прекратят обращаться с просьбами о приеме в Интерпол и другие международные организации, мы остановим кампанию за отзыв странами признания Косово».

Вучич добавил, что лидер косовских сепаратистов Хашим Тачи действует при безоговорочной поддержке США и его позиция будет заключаться в том, чтобы согласиться на переговоры только там, где в них участвуют американцы.

«Я не понимаю, как Приштина будет идти европейским путем, если Тачи, согласно его словам, не желает разговаривать с европейскими представителями, – отметил президент Сербии. – В отличие от нас, которым не разрешено ничего делать, им разрешено делать все. Белград благодаря своей разумной политике вернул вопрос о Косово и Метохии за стол переговоров, сохранив мир в Косово и Метохии и экономически развивающуюся Сербию».