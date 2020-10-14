Вучич пообещал взять Приштину измором

14.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич перед визитом спецпредставителя ЕС по косовскому урегулированию Мирослава Лайчака заявил, что сербская сторона готова ждать сколькоугодно, пока сепаратисты не учредят Содружество сербских муниципалитетов (общин).

Об этом сербский лидер рассказал в интервью РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вучич заявил о том, что Белград более не реагирует на повторяющиеся заявления Приштины о том, что Содружество сербских муниципалитетов «должно стать частью окончательного соглашения в соответствии с Конституцией Косово». То есть взаимного признания.

«Мы готовы говорить о компромиссном решении, но, прежде чем прийти к компромиссному решению, они должны соблюсти согласованное решение, в том числе по образованию Содружества сербских муниципалитетов, – сказал президент Сербии. – Белграду не интересна косовская конституция…».

Вучич напомнил, что представители косовской партии «Сербский список» недвусмысленно намекнули на то, что готовы бойкотировать все уровни сепаратистской власти, если Приштина в свою очередь, и дальше будет саботировать пункт Брюссельских соглашений 2013 года о создании ССМ.

«Сербский список» заявил это четко, умно, недвусмысленно. Мы проявим выдержку, терпение, и не волнуйтесь, у нас хватит терпения. Мы всегда за диалог, но я стараюсь не отвечать на повседневные глупости Приштины. Мы хотим мира и стабильности, свободного потока товаров, капитала, услуг и людей. Это важно, и я не позволяю себе оскорблять их так, как они оскорбляют нас», – сказал президент Сербии.

Хашим Тачи и Мирослав Лайчак

В свою очередь, по итогам визита в Косово Мирослава Лайчака, который завершился сегодня, «президент» Косово Хашим Тачи заявил, что обсуждал с посланником ЕС именно окончательное соглашение с Сербией.