Вучич попросил у Путина новую партию вакцины «Спутник V»

03.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого высказали намерение развивать стратегическое сотрудничество двух стран.

Об этом сообщила пресс-служба президента Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Вучич поблагодарил президента Путина за поддержку в борьбе с коронавирусом и особенно за поставку в Сербию вакцины «Спутник V», что вывело страну в лидеры по вакцинации населения в Европе. Также сербский лидер попросил своего российского коллегу помочь его стране получить дополнительные объемы российской вакцины как можно скорее, чтобы как можно больше граждан Сербии получили надежную защиту от коронавируса. Вучич подчеркнул, что Сербия с помощью специалистов из России будет запускать собственные производства и производить российскую вакцину самостоятельно.

В ходе разговора президенты заявили, что Сербия и Россия подтвердили высокую степень взаимопонимания и дружбы в прошедший период, отмеченный трудностями, вызванными вирусом короны. Вучич подтвердил, что Сербия намерена и дальше развивать стратегические отношения с Россией, и сказал, что возможности для экономического сотрудничества стран намного шире, чем уже задействованные.

Поэтому он отметил, что особое внимание следует уделять увеличению торговли, завершению текущих и запуску новых совместных энергетических и инфраструктурных проектов, а также дальнейшему укреплению сотрудничества в области технологического развития и инноваций, а также военно-технического сотрудничества. В этой связи Владимир Путин подчеркнул важность работы Смешанной межправительственной комиссии по сотрудничеству.

В свою очередь Александр Вучич подчеркнул важность газопровода «Балканский поток» (часть «Турецкого потока»), который способствует энергетической стабильности Сербии. Обсуждая региональную ситуацию, Вучич поблагодарил президента Путина за его непоколебимую личную поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, а также за активную поддержку российского государства в вопросе Косово и Метохии.

«Россия понимает наши усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе и готовность Сербии к диалогу и компромиссу, как единственному способу решения открытых вопросов», – отметил Александр Вучич.