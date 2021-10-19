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19.10.2021 16:55 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Косово, Политика, Провокации, Сербия
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Вучич: «Приштина потерпела политическое поражение, но будут новые провокации»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что возможны новые провокации «полиции Косово», и руководство страны...

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что возможны новые провокации «полиции Косово», и руководство страны должно быть готово к ним.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я надеюсь, что разум и рациональный подход возобладают в работе Приштины, хотя трудно рассчитывать на это после того политического поражения, которое она пережила, и я боюсь, что они будут снова искать выход из своего неудобного положения, – сказал президент Сербии. – Белград должен быть к этому готов и ожидать этого».

Также Вучич напомнил о том, что Приштина и не думает выполнять обязательства по Брюссельскому соглашению о формировании Сообщества сербских муниципалитетов.

«Мы подождем, чтобы увидеть, что скажет Европа. Я, как и граждане Сербии, сыт всевозможным лицемерием, как извне, так и из Приштины», – отметил президент Сербии.

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