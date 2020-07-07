Украинские нацисты ликуют: В Хорватии победили враги России

07.07.2020, Белград, Алексей Топоров

На прошедших 5 июля выборах в хорватский парламент (Сабор) уверенно победила старейшая право- консервативная партия Хорватское демократическое сотрудничество (ХДС), которая вместе с другими националистическими партиями составит уверенное большинство.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Представители ХДС, созданной в 1989 году лидером хорватских сепаратистов Франьо Туджманом для отделения республики от Югославии и построения моноэтнического и моноконфессионального государства, взяли 66 мест в парламенте. После выхода Хорватии из состава Югославии в 1991 году именно эта партия в основном управляла страной, продвигая ксенофобию, различные претензии к соседней Сербии, культ развязанной сепаратистами в 90-е бойни и мучеников Блайбурга и Крестного пути (нацистов-усташей, расстрелянных югославскими партизанами в 1945 году).

Лидер партии, премьер-министр Хорватии прошлого созыва Андрей Пленкович заявил, что намерен в ближайшее время сформировать новое правительство. Причем, эксперты утверждают, что замаскированные неоусташи из ХДС не намерены блокироваться с прошедшими в парламент непримиримыми националистами, а скорее всего сформируют правящую коалицию с либеральной Хорватской народной партией, получившей одно место, партиями национальных меньшинств, взявших 8 мест и либеральной партией «Реформисты», за которыми – также одно место.

Триумф Пленковича и ХДС.

«Мне не нужно встречаться с кем-то еще, если я не хочу, – заявил Пленкович. – Если я хочу – я могу, если я не хочу – мне не нужно. Это те люди (которые войдут в коалицию – ред.), с которыми мы работали, которые выразили свое намерение и желание продолжать совместную работу. Тут не такой большой выбор, вот и все. Дело в том, что мы не тратим время, мы работаем, мы хотим сформировать правительство. Мы знаем, как работает парламентское большинство».

Характерно, что ведущая националистическая партия страны намеренно блокируется с либералами и партиями национальных меньшинств (сербы получили три места в Саборе, остальные меньшинства – пять), чтобы восстановить порушенное неоусташескими выпадами ее прежнего руководства в лице экс-президента Колинды Грабар Китарович доверие западных кураторов хорватского проекта.

При этом в хорватский Сабор входит еще одна националистическая партия, которая стоит на более непримиримых позициях, чем ХДС – это партия «народного певца» Мирослава Шкоро «Отечественное движение», которая взяло бронзу этих выборов и 16 мест в парламенте. По сути, «ОД» это более жесткий вариант ХДС без скидок для западных партнеров, рассчитанный на внутреннюю аудиторию, со всем тем же культом Отечественной войны и Блайбурга, постоянными попытками ревизионизма и утверждениями, что Ясеновац был не сам жутким концентрационным лагерем в истории Второй мировой войны, а чуть ли не профилакторием, а также отказом национальным меньшинствам, преимущественно сербам, в каких-либо правах.

Во время прошлогодних президентских выборах Шкоро и кандидат от ХДС Грабар-Китарович настолько напряженно соревновались друг с другом, что утопили самих себя во взаимных претензиях и оскорблениях. В том числе и с этим может быть связано нежелание Пленковича сотрудничать с партией Шкоро.

Как бы то ни было, на двоих у националистов ХДС и «ОД» – 82 места в парламенте из 151, и по «принципиальным вопросам», касающихся националистической повестки, никто не помешает им периодически блокироваться.

Нынешние парламентские выборы стали настоящим провалом для левоцентристского блока «Restart» нынешнего президента Хорватии, социал-демократа Зорана Милановича. Не случайно, глава входящей в блок Социал-демократической партии Давор Бернардич после выборов сразу же подал в отставку. Левоцентристы, на которых ставил Запад, желая сменить консерваторов с их латентным неусташизмом, не подходящим для современной Европы, взяли серебро прошедших выборов и получили 41 место в парламенте.

Неуспех фаворита прошлых выборов Милановича можно связать с его половинчатой политикой: начав, как непримиримый борец с неоусташизмом, но получив ожидаемо серьезный отпор от право-консервативной элиты страны, он довольно быстро сдал назад, и даже побоялся приехать в Москву на Парад Победы, хотя изначально собирался сделать это.

Любопытно, что лидер украинских неонацистов, основатель одиозного полка «Азов» Андрей Билецкий приветствовал итоги выборов в Хорватии.

« Значительный уровень доверия хорватским националистам доказывает, что все же не вся Европа маргинализирована неомарксистами, леволибералами и другим левацким деструктивом, который способен только осквернять скульптуру «Русалочки». Хорваты дали понять, что легкой победы у левацкой заразы не получится, как бы на это не рассчитывали структуры «соросят».

Не получится в Хорватии – не получится и по всей Европе. Мы должны поддержать хорватских националистов и приветствовать их политические успехи еще и потому, что хорватские правые, как и украинские националисты, видят в России врага и готовы противодействовать всем планам Кремля по созданию «русского мира», – заявил украинский нацист.