Вучич: Сербия не выдержит давления Запада на «флиртующих» с Путиным

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Выдачей ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Запад показал, что пойдет до конца, и не беспокоится из-за возможной эскалации конфликта. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, теперь Запад усилит давление на те страны, которые до сих пор не выступили против России, и Сербия может не выдержать такого давления, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много воды еще протечет Дунаем и Савой, Днепром и Волгой, прежде чем кровавый конфликт на Украине прекратится. И одни и другие идут на принцип «всё или ничего», до конца, и последствия для всех в мире будут еще тяжелее» – в привычном патетическом стиле заявил Вучич, комментируя информацию об ордере МУС.

«Запад хочет оказать дополнительное давление на всех, кто до сих пор не выступил резко против России. Поглядите на изменение отношения Турции, в некоторой степени Венгрии, наших друзей и братьев, только в последние три дня. Вдруг и одни и другие стали за Финляндию в НАТО. Турки перестают заправлять самолеты американского производства под российским флагом» – отметил президент Сербии.

«До визита Си Цзиньпина в Москву Запад поднимает и Турцию как дополнительную защитную стену для западных ценностей, и целую Европу. Они всем шлют сигнал, что все, кто думает каким-либо образом «флиртовать» с президентом Путиным, вообще разговаривать или раздумывать о России, столкнутся с тяжелыми, очень тяжелыми последствиями» – продолжил он. «Боюсь, мы находимся недалеко от начала Третьей мировой войны. Я не уверен, что Сербия сможет справиться с последствиями такого развития событий. Цель властей республики сохранить свою страну, а моя работа – сохранить жизни своего народа, когда погибают сотни людей» – подытожил Александр Вучич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Александр Вучичи ранее заявлял, что сербские власти ожидают «подходящий момент» для введения санкций против России, и «вопрос стоит не о месяцах».