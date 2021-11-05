Вучич сказал об угрозе захвата албанскими сепаратистами подстанции «Валач» 6 ноября

05.11.2021 20:51 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что Приштина выбирает момент, чтобы вторгнуться и захватить подстанцию «Валач», и призвал их не делать этого.

По словам сербского президента, нападение может произойти в ближайшее время, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Вучича, попытка захватить постанцию «Валач», которая обеспечивает электроэнергией около 85% домохозяйств на севере Косово, где проживают сербы, и контролируется Сербией – может произойти 6 ноября или чуть позже. Это связано с тем, что оператор Косовской системы передачи электроэнергии KOSTT, в апреле прошлого года самовольно переключившийся к албанскому оператору OST, заявил о якобы имеющихся перед ним долгах за электроэнергию у муниципалитетов севера Косово. И о том, что с ноября более не может субсидировать эту часть края.

«Они будут искать причины для взимания платы за электричество на севере, – сказал президент Сербии. – Это очень непростая вещь. В какой-то момент они попытаются использовать ситуацию для достижения других политических целей, не имеющих ничего общего с энергией».

Вучич подчеркнул, что сейчас албанские сепаратисты выбирают, будут ли они захватывать «Валач», и если да, то когда.

«Я прошу их не делать этого», – повторил свои предыдущие призывы к властям Приштины президент Сербии.