Вучич ставит на место «президента» Косово

18.05.2021, Белград, Алексей Топоров

На проходившем накануне в Словении саммите «Брдо-Бриони», посвященном интеграции Западных Балкан в ЕС, «президент» Косово Вьоса Османи словесно напала на президента Сербии Александра Вучича.

В ответ сербский лидер поставил главу сепаратистского образования на место.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», традиционный саммит, организованный бывшей югославской республикой Словения, которая с июля будет председательствовать в ЕС, самозваная «президент» Косово Вьоса Османи в очередной раз использовала как трибуну для нападок на Сербию.

«Вызывает беспокойство то, что в 21 веке все еще есть лидеры, подобные Слободану Милошевичу, – сказала Османи, намекая на президента Сербии Александру Вучича. – В 21 веке не должно быть места тем, кто отрицает геноцид… Что же касается неофициальных документов , то им нет места в повестке дня. Хочу заверить всех, что позиция Республики Косово – неприятие любого изменения границ».

Также «президент» Косово обвинила сербскую сторону в «токсичном влиянии» и нежелании провести эксгумацию массовых захоронений погибших в конце 90-х на территории края.

Плюс Османи сильно разозлилась из-за того, что в итоговом документе саммита возглавляемая ей территория не была представлена в качестве самостоятельного государства.

«Сербия против того, чтобы называть вас государством, о чем я напомню вам, если другие стесняются это говорить, – ответил сепаратистке Александр Вучич. – Что же касается изменения границ, то вы это сделали, отделив часть от суверенного государства. Напомню, вас не приняли в ООН. Мы же говорили о неприкосновенности границ, но в отношении стран, признанных международным сообществом… Я говорил руководству Евросоюза, что вы можете указать на любое место в Сербии, а мы считаем Косово территорией Сербии, где по-вашему имеются массовые захоронения, и мы сразу начнём эксгумацию. Но вы воспротивились, поскольку знаете, что мы также можем указать, где находятся тела погибших сербов. Вас пугает то, что там можно найти».

При этом президент Сербии отметил, что несмотря ни на что все равно готов к диалогу с Приштиной.