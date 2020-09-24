Вучич: «У меня нет и не было бизнеса с Мило Джукановичем»

24.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Отвечая на обвинения потенциального премьера Черногории Здравко Кривокапича, президент Сербии Александр Вучич заметил, что победившая на недавних парламентских выборах сила важна для Белграда, поскольку в ней участвуют лидеры черногорских сербов.

При этом Вучич подчеркнул, что двери Сербии всегда будут открыты для черногорских братьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для пикировки президента Сербии Александра Вучича и лидера парламентского блока «За будущее Черногории», потенциального премьер-министра страны Здравко Кривокапича стала критика последнего в провластных сербских СМИ.

Кривокапич на Face TV

Сербские медиа склоняли оппозиционера за то, что тот, поддерживая СПЦ, одновременно выступает за свидомое черногорство, а также сохранение дрейфа страны в сторону Запада, в частности участия в НАТО, от чего воздерживается Сербия, отказ отозвать признание независимости Косово. На это Кривокапич ответил обвинениями в адрес Вучича в эфире сараевского FACE TV.

«Вучич и Джуканович намного большие друзья, чем мой кум и я. В чем суть их дружбы? Вы спросите их об этом… Джуканович говорит, что их отношения исключительно деловые, поскольку они сотрудничали в проекте «Белград на воде» (элитный жилой район, о строительстве которого при помощи инвестиций арабских шейхов говорилось еще в 2013 году, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки – ред.)».

«Пусть (Кривокапич – ред.) представит доказательства или скажет, что солгал, – прокомментировал слова черногорского политика Вучич. – Поскольку таких доказательств нет, ему придется признать, что он говорил неправду, хотя это не единственная неправда.

Джуканович тоже говорил много неправды о роли Сербии в Черногории до этого…. Мило, который хорошо знает Белград, едва ли знает, где находится «Белград на воде». Для меня самое забавное, что в предыдущие 15-20 дней Мило обвинял меня в том, что я его свергал, а его противники в том, что я ему помогал, и сегодня они нашли такую формулу: я хотел ослабить Джукановича, но не сместить его…».

По словам Вучича, уместнее говорить не о вмешательстве Сербии во внутренние дела Черногории, а о вмешательстве Черногории во внутренние дела Сербии, что та сделала, признав Косово. Президент Сербии отметил, что не знаком с лидерами нового парламентского большинства – Кривокапичем, Абазовичем и Бечичем, но входящие в их коалицию Андрия Мандич и Милан Кнежевич важны для Белграда как представители сербов в Черногории.

«Отношения с Черногорией у нас будут нормальными, потому что у Сербии нет никого ближе. Тот факт, что они хотят показать, как далеко они от Сербии, что они не являются белградским филиалом – у нас нет проблем с этим. Все двери Сербии будут открыты для наших братьев из Черногории», – отметил Александр Вучич.