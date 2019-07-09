Вучич уйдет с поста главы правящей партии в год разгрома майданщиков

09.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович, Елена Острякова

Президент Сербии Александр Вучич не станет выдвигать свою кандидатуру на новый срок пребывания на посту главы правящей Сербской прогрессивной партии (SNS).

Об этом она заявил в эфире телеканала RTS, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет сомнений, что в следующем году кто-то другой возьмет на себя управление партией. Это должен быть такой человек, который знает, когда пора вносить определенные изменения, а когда – не идентифицировать себя с государством», – сказал Вучич.

Сейчас SNS (по данным июльского опроса агентства «Фактор плюс») имеет 53% поддержки. Оппозиционная прозападная коалиция «Союз за Сербию» – лишь 11,1%. Выборы в парламент Сербии пройдут весной 2020 года.

Вучич подтвердил, что реальных конкурентов у SNS сегодня нет.

«Сербия движется вперед, и для меня было бы важно добиться успеха в инвестиционном плане, удержать больше молодых людей в стране, бороться за них», – сказал президент.

Зампредседателя исполкома Сербской прогрессивной партии Марко Джурич назвал Вучича ее «столпом».

«В SNS мы видим президента Вучича как человека, который является краеугольным камнем нашей партии. Он пользуется поддержкой каждого члена, и я не хочу думать ни о чем, кроме как о продолжении совместной борьбы и выполнения того, что мы делаем с 2008 года», – сказал Джурич в интервью TV Pink.