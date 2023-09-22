Вучич в ООН ухватился за СВО, чтобы потыкать ею в НАТО

Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН президент Сербии Александар Вучич довольно жестко охарактеризовал политику стран Запада, при этом прикрывшись от их критики поддержкой Украины.

В то же время Вучич публично заявил, что не готов рвать связи с Россией, с которой Сербия выстраивала отношения на протяжении веков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Сербии напрямую обвинил Запад в лицемерии.

«Здесь, в этом зале, всего два дня назад мы могли услышать от президента США, что важнейшим принципом в отношениях между странами является уважение их территориальной целостности и суверенитета, а права человека были упомянуты лишь в качестве третьего по значимости фактора. И мне показалось, что все в этом зале это поддержали. Я, как президент Сербии, приветствовал это с нескрываемым энтузиазмом. Единственная проблема во всем этом факте было то, что через несколько часов после его выступления мне пришлось встретиться здесь с «президентом» так называемого Косово, которого большая часть Запада считает президентом независимого государства, созданного в результате расчленения территории Республики Сербия», – отметил Вучич.

Также сербский лидер обратил внимание на то, что присутствовавший на мероприятии немецкий министр заявил, что Германия твердо придерживается Устава ООН, решений и актов ООН и никогда от этого не откажется.

«Было бы все хорошо, если бы это было правдой. Практически все крупные западные державы жестоко растоптали и Устав ООН, и резолюцию ООН 1244, принятую в этой Высокой палате, отрицая и попирая именно все те принципы, которые они защищают сегодня. Это произошло 24 года назад (во время агрессии НАТО против Югославии) и ровно 15 лет назад (во время объявления независимости самопровозглашенным Косово). 24 года назад 19 из них, самые могущественные и самые большие, не пожалели одной маленькой Сербии. Затем в 2008 году им пришло в голову поддержать независимость так называемого Косово», – сказал Вучич.

При этом, как заметил президент Сербии, никто на Западе больше не смеялся, когда президент России Владимир Путин использовал те же аргументы, которые использовали члены НАТО во время агрессии против Сербии и поддержки создания независимого так называемого Косово. Вучич подчеркнул, что Сербия уважает территориальную целостность и суверенитет Украины и всех других членов ООН.

«Наша страна никогда не отказывалась от своих принципов уважения международного права, хотя ее связывает многовековая дружба с Россией», – сказал Александр Вучич.