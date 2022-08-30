Вучич: В Сербии идет конфликт между Востоком и Западом

30.08.2022  11:00 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия


Сербия является ареной опосредованной войны между Востоком и Западом.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил агентству Reuters.

Сербия является ареной опосредованной войны между Востоком и Западом. Об этом президент Сербии Александр...

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Британское информационное агентство сообщает, что это заявление сербского лидера прозвучало через день после акции протеста в Белграде против гей-парада, где несли российские флаги и плакаты с изображением президента России Владимира Путина.

Крестный ход объединил десятки тысяч людей самых разных поколений, политических взглядов. Все они выступили таким образом за сохранение традиционной семьи.

Президент Сербии сказал, что не может сказать, что кто-то стоял за этим «нападением», потому что на акции протеста было много простых людей, но добавил, что нет никаких сомнений в том, что в Сербии имеет место непрямой конфликт.

«Без сомнения, здесь существует косвенный конфликт между Востоком и Западом», — добавил Вучич.

Reuters добавляет, что Сербия является кандидатом на членство в ЕС, однако в военном отношении она нейтральна, поддерживает связи с НАТО и закупает оружие у стран-членов Альянса.

Также утверждается, что Белград практически полностью зависит от российского газа и закупает оружие у России, а Китай является основным инвестором в Сербии, в основном в сфере добычи полезных ископаемых и инфраструктуры.

Кроме того, в статье отмечается, что Сербия в ООН осудила нападение России на Украину, но отказалась вводить санкции против Москвы, а также что Россия и Китай поддерживают Сербию в сохранении Косово и Метохии.

«Мы пытаемся выжить с как можно меньшим количеством ран и шрамов», — сказал Вучич.

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