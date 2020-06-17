Вучич жёстко отреагировал на провокацию «премьер-министра» Косово

17.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич оценил переговорную платформу нового косовского «премьера» Авдулы Хоти как неприемлемую и в очередной раз дал понять, что его страна не намерена признавать сепаратистский анклав государством.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Новоизбранный «премьер-министр» Косово Авдула Хоти представил политической албанской общественности края свою программу, на основе которой он хочет построить «диалог» с Сербией.

«Все международные партнеры, с которыми я общаюсь, подтверждают, что Косово должно сесть за стол переговоров ради взаимного признания (с Сербией – ред.), – заявил Хоти. – Нашими целями являются: взаимное признание, признание (Косово – ред.) пятью государствами-членами ЕС, членство в ООН и отмена Резолюции 1244 (Совбеза ООН, признающей юрисдикцию Белграда над Косово – ред.).

Это должно быть достигнуто, как только соглашение будет подписано. Соглашение должно проложить путь для Косово в направлении евроатлантического интеграционного процесса».

В ответ на эти заявления президент Сербии Александр Вучич сказал, что не видит никакого смысла в переговорах на таких условиях, и ему совершенно без разницы с кем садиться за стол переговоров в ходе предстоящей встречи в Вашингтоне.

«Если это платформа, с которой Хоти или Тачи придут куда-то поговорить, то лучше, чтобы они никуда не приходили, и мне совершенно все равно, кто из них придет, это все, что я могу им сказать, – прокомментировал заявления сепаратистского «премьера» президент Сербии. – Если они думают, что с помощью такого рода шантажа, давления и угроз они смогут нанести вред Сербии и изменить позицию Белграда и мою личную позицию, то они сильно ошибаются».

Аналогичным образом отреагировал на заявления главы «правительства» албанских сепаратистов и директор сербской Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич.

«Он (Хоти – ред.) продолжает делать то, что делали все его предшественники, чтобы подорвать диалог с максимально сепаратистскими целями и программами, которые противоречат резолюции 1244, – заявил Джурич. – Наша команда во главе с Александром Вучичем сосредоточится на диалоге, конструктивном решении, но никогда не примет подобного. Мы обращаем внимание международного сообщества на вероломное поведение Хоти и институтов временной власти в Приштине. И это всего через три дня после того, как они публично обязались не лоббировать независимость Косово и Метохии».

Напомним, что ранее представитель президента США на переговорах Белграда и Приштины Ричард Гренелл призвал стороны к диалогу в Вашингтоне на тех позициях, что сепаратисты сворачивают кампанию по признанию края и его интеграции в международные институты, а Сербия, в свою очередь, прекращает кампанию по отзыву признаний Косово.

В свою очередь, в телефонном разговоре со своим коллегой президент России Владимир Путин пообещал поддержку Сербии в выработке компромиссного решения по Косово.