Вулин пишем, Вучич в уме. США требуют от президента Сербии четкой антироссийской позиции

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США ввели санкции против ближайшего соратника президента Сербии Александра Вучича – директора сербской спецслужбы БИА Александра Вулина за «продвижение злонамеренных действий России» и сотрудничество с торговцем оружием.

Сам Вучич на словах отреагировал на такие действия Вашингтона достаточно резко, однако пообещал провести расследование и предложил ввести мораторий на экспорт сербского вооружения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщал «ПолитНавигатор», 11 июля Министерство финансов США внесло главу сербской спецслужбы БИА Александра Вулина в свой санкционный список. В сообщении на сайте Госдепа США было сказано, что Вулин попал под санкции за «участие в коррупционной и дестабилизирующей деятельности, подрывающей верховенство закона на Западных Балканах».

«Вулин использовал свое политическое положение, чтобы заручиться общественной поддержкой злонамеренных действий России, одновременно продвигая националистические нарративы, которые подпитывают нестабильность в Сербии и регионе. Считается, что он поддерживал взаимовыгодные отношения с гражданином Сербии Слободаном Тешичем, торговцем оружием, находящимся под санкциями США», – указано в сообщении без предъявления каких-либо доказательств.

В риторическом плане президент Сербии Александр Вучич отреагировал на действия США в отношении своего многолетнего ближайшего соратника достаточно резко. Он отметил, что Александр Вулин попал под американские санкции из-за своего отношения к России, а вовсе не из-за связей с организованной преступностью и нелегальных операций с оружием или наркотиками.

«Я заметил, что кокаин находили не в его кабинете, а в Белом доме. Против Вулина введены санкции не из-за организованного криминала, а из-за его отношения к Российской Федерации», – сказал сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что никаких санкций против Вулина не было бы, если бы он, как президент Сербии, несколько дней назад объявил о введении санкций против России.

«Мне сказали, что если я соглашусь на антироссийские санкции, то в Сербии ни против кого не введут санкции», – сказал сербский президент.

Вучич напомнил, что в своё время сам находился под санкциями США.

«Санкции против меня вводили в девяностых, и мне было, по правде говоря, всё равно» – отметил президент Сербии.

Действительно, это первый случай со времён власти Слободана Милошевича, когда высокопоставленный сербский функционер попал под американские санкции. Потому Вучич явно понял предупреждение Вашингтона, заявив, что «важно провести расследование».

Вот только вряд ли американцы будут удовлетворены «головой» Александра Вулина, ведь целью США является смена нынешнего многовекторного курса на однозначно прозападный.

Так, объявляя о санкциях против директора БИА, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки США Брайан Нельсон напомнил, что Вулин ранее был министром обороны и министром внутренних дел Сербии, и подчеркнул, что «ни один из этих органов правительства Сербии не является объектом санкций».

Во-первых, это прозрачный намёк на то, что сегодня не являются, а завтра могут, а во-вторых – о сербской спецслужбе американский чиновник ничего не сказал. При этом посол США в Белграде Кристофер Хилл отметил, что его страна «не желает никаких контактов с Вулиным», что фактически означает замораживание сотрудничества Вашингтона и Белграда по линии спецслужб.

Кроме этого, именно 11 июля на саммите НАТО был принят итоговый документ, в котором сказано, что «укрепление отношений между НАТО и Сербией пойдет на пользу Североатлантическому союзу, Сербии и всему региону». В документе подчеркнуто, что Белград должен «конструктивно взаимодействовать с НАТО». То есть проведение в июне 2023 года на территории Сербии совместных с НАТО военных учений «Платиновый волк» – это, по мнению лидеров стран Альянса, ещё недостаточно конструктивно.

Относительно же де-факто оккупированного силами НАТО (KFOR) сербского автономного края Косово и Метохия в документе сказано, что «миссия KFOR продолжит обеспечивать безопасную обстановку и свободу передвижения в крае». На фоне продолжающихся репрессий против косовских сербов это выглядит просто издевательски.

Причём совершенно непохоже, чтобы США и НАТО предлагали Сербии «пряник» – например, унять своих албанских марионеток в Косово и обеспечить деэсклацию ситуации в крае. Пока что Белграду грозят «кнутом», о чём свидетельствуют обвинения в продаже сербского оружия России.

13 июля национальное телевидение Бельгии сообщило, что сербская компания по экспорту вооружений Yugoimport подозревается в отправке боеприпасов в Российскую Федерацию, помогая ей избежать санкций.

«Бельгийские власти приняли решение немедленно приостановить действие лицензий на импорт оружия из Сербии», – добавили бельгийские журналисты.

Это не первый случай подобных обвинений в адрес Белграда. В марте этого года Сербию обвиняли в поставке на Украину 3500 ракет для РСЗО «Град» с завода «Крушик» через Турцию и Словакию. Это опровергли президент Сербии Александр, министр обороны страны Милош Вучевич и глава МИД Ивица Дачич.

«Сербия не отправила ни одной единицы оружия Украине или России», – заявил тогда Вучич, добавив, что всё «чисто как слеза», но Сербия продолжит поставки оружия на легальный международный рынок.

Но подозрение в поставках боеприпасов в Россию в нынешней ситуации – совсем другое дело. Потому неудивительно, что 13 июля президент Сербии предложил правительству страны приостановить экспорт вооружения и военной техники в ближайшие 30 дней. По истечении установленного срока глава государства совместно с Советом национальной безопасности решит, стоит ли продлить действие запрета на поставки.

Формальным поводом такого решения названо «осложнение ситуации с безопасностью в Сербии», но местные политики и аналитики связывают его именно с давлением США. Тем более, что сербские «моратории» – весьма условные.

Так, 27 февраля 2022 года правительство Сербии приняло решение, которым «прекращаются и откладываются все мероприятия, связанные с военными учениями с иностранными партнерами». Однако в апреле нынешнего года в Министерстве обороны Сербии объявили, что страна сохранила мораторий на международные военные учения, но упомянутые манёвры «Платиновый волк» являются исключением.

Сложно сказать, какие именно меседжи доносят из Вашингтона в Белград по закрытым дипломатическим линиям, однако близкие к Белому дому эксперты обещают дальнейшие проблемы сербскому истеблишменту.

«Введение санкций против Вулина однозначно повлияет на отношения США и Сербии. Кроме того, у них есть психологический эффект. За кулисами сербская политическая элита будет гадать, кто будет следующим. Или что им делать, чтобы не оказаться следующими в санкционном списке США» – заявил эксперт по национальной безопасности, обороне и внешней политике американского аналитического центра Hudson Institute Люк Коффи.

Прозападные политики Сербии, естественно, предлагают Александру Вучичу отправить директора БИА в отставку – ведь это было одним из требований их акций протеста. Примечательно, что такой подход поддерживают и отдельные соратники самого Вучича.

«Я ожидаю, что правительство серьезно воспримет американское решение, чтобы не повторять ошибок 1990-х годов. Между Вулином и Сербией должна быть выбрана Сербия», – заявил 13 июля Вук Драшкович, лидер Сербского движения обновления. Эта партия является коалиционным партнером правящей Сербской прогрессивной партии, лидером которой до недавнего времени был Александр Вучич.

Стоит отметить, что сам Александр Вулин, вполне в стиле главы спецслужбы, информацию о санкциях против себя не комментировал. Зато это в шутливой форме сделал президент Республики Сербской (одного из двух энтитетов Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, который давно находится в американском санкционном списке.

«Мы, сербы, небольшой народ, но чрезвычайно гордый, и мы никогда не будем объектом шантажа и чужих интересов. Брат, добро пожаловать в клуб, теперь тебе будет легче» – написал он в социальных сетях.