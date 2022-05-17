Вулин: Против Сербии идет особая война

17.05.2022  13:36 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Дзен, Сербия, Терроризм


Нападки на Сербию преследуют цель заставить страну отказаться от проведения независимой политик и.

Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, давая оценку многочисленным сообщениям о лжеминированих в стране.

Нападки на Сербию преследуют цель заставить страну отказаться от проведения независимой политик и. Об...

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«Против Сербии ведется особая война. Анонимы из разных европейских стран шлют угрозы в адрес учреждений, новостных агентств и компаний. Атаки на нашу страну не были инициированы и осуществлены кем-то одним, это массовые, организованные и очень дорогостоящие хакерские атаки, проводимые из различных центров гибридной войны», – отметил Вулин.

По его словам, стоимость оборудования, необходимого для такой лавины сообщений превышает 100 тысяч евро, а нанесенный ущерб в виде потерянного рабочего времени и остановки экономики исчисляется миллионами.

«Призываю граждан быть дисциплинированными и сдержанными, не поддаваться панике и соблюдать приказы, отданные им полицией во время своих действий», – отметил глава МВД.

Он говорит, что министерство прилагает все усилия для скорейшей проверки подвергшихся нападению учреждений и нормализации жизни. Также МВД во взаимодействии с Высшей прокуратурой и Прокуратурой по организованной преступности делает все для ускорения процесса международной правовой помощи через контактные пункты, созданные в соответствии с Будапештской конвенцией.

Все предусмотренные законом действия полиции были проведены своевременно и детально.

«Против Сербии ведется особая война, и мы должны быть готовы ее перетерпеть», — призвал Вулин.

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