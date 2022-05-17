Телефонные террористы принуждают Сербию ввести антироссийские санкции

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16 мая, Сербия подверглась массированной атаке телефонных террористов, сообщения о минировании сотен социально значимых объектов поступали в МВД страны в течение всего дня.

Вынужденную эвакуацию провели в порядка 100 начальных школах Белграда, после поступила информация о минировании в двух десятках средних учебных заведений.

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Затем пошли звонки о минировании новых объектов.

«Мы разместили взрывчатку на следующих локациях: Бранков мост, мост Газела, Новый железнодорожный мост, мост на Аде, Панчевский мост, Национальный музей, Дельта-Сити, ТЦ Змай, ТЦ Ада, ТЦ Стадион, ТЦ Коньярник, Общественный аквариум и тропикарий , McDonald’s, Белградский аэропорт, Центральный вокзал Белграда, Президентство, Городской совет, каждая электростанция, каждое водоочистное сооружение, Посольство России в Белграде…» – говорилось в сообщения.

Отмечалось, что это было сделано по причине отказа от присоединения к антироссийским санкциям и продолжения авиасообщения с Москвой.

«Мы будем продолжать это делать, пока вы не остановитесь, — говорится в сообщении с угрозами.

После сообщения о минировании водопровода в Белграде, к прессе обратился вице-мэр столицы Зоран Весич.

«Мы действуем в соответствии с регламентом, требующим адекватного поведения и реакции в таких ситуациях, а полиция уже на объектах водопровода. Граждане не должны волноваться, потому что мы обеспечим бесперебойное снабжение вне зависимости от этих провокаций», – заявил он.

Весич отмечает, что Белградская водопроводная станция имеет более 100 подстанций, и отметил, что «очевидно, что против Сербии ведется кибервойна».

При этом сотрудник факультета международной политики и безопасности в Белграде Слободан Анджелкович считает, что в этой ситуации государство мало что может сделать.

«Единственное решение — обнаружить источник таких угроз и устранить их. Это единственный вариант, и вопрос в том, насколько эффективной будет наша система безопасности. Эти сообщения о поддельных бомбах на самом деле являются подрывной деятельностью, направленной на то, чтобы парализовать нашу систему безопасности, и в данном конкретном случае парализовать нашу систему образования. Дети — действительно уязвимая категория», — сказал он «Спутнику».

Анджелкович также отметил, что в Министерстве внутренних дел есть определенные процедуры для работы с такими сообщениями, и оно просто обязано выезжать на место и задействовать контрдиверсионные группы для выполнения своей работы. Он также подчеркнул, это не всегда просто, потому что в распоряжении министерства есть ограниченные средства.

«У нас есть контрдиверсионная группа, которая действует в составе полицейской бригады, но их ресурсы, возможности и рабочая сила ограничены. В то же время вы должны выйти на 100 локаций и выполнить задание. Это почти невозможно. Несмотря на то, что мы все предполагаем, что это ложное сообщение, мы не должны рисковать. Мы почти уверены, что сообщение ложно, но не полностью. Никто не готов взять на себя такую ответственность и не допустить такой проверки, так что это действительно серьезная ситуация», — отметил он.

Волна ложных сообщений о минировании накрыла Сербию после того, как ее власти отказались от введения антироссийских санкций и закрытия воздушного сообщения с Россией. После этого ежедневно из-за анонимной информации самолеты, следующие по курсу Белград-Москва, «минировались».

При этом ранее президент страны Александр Вучич заявил, что спецслужбы уже выяснили, откуда идут сообщения о «минировании». Это , по его словам, «Украина и одна европейская страна».