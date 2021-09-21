Ввод в строй турецкого корвета для Украины будет бесконечным – прогноз

21.09.2021 12:22 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Обещания командующего ВМС Украины о том, что в 2024 году в строй будет введен строящийся в Турции корвет слишком оптимистичны.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чмута, обещания украинских командующих ничего не стоят, что показали многие примеры, например, с первым украинским корветом «Владимир Великий», который так и не был реализован.

«Их строят с расчетом на то, что в следующем году его спустят на воду и перегонят в Украину, в 23-м его запакуют вооружением, потому что, если я правильно понимаю, то соглашение не предусматривает вооружение и Украина будет его строить отдельно, а потом монтировать. И вот, до конца 24-го года якобы он должен вступить в строй. Но можно увидеть заявления Воронченко о том, что в 2018-м будет первый ракетный катер, в 2020-м будет москитный флот и так далее», – сказал эксперт.

«Вот эти заявления на четыре года вперед ничего не стоят. В этой стране можно что угодно говорить. Сейчас была первая точка – это закладка. «Владимир Великий», корвет, тоже закладывал президент Украины, тогда Янукович. История чем закончилась, все знают», – заявил Чмут.