«Вы, бл#дь, москали, должны стоять раком» – киевские пропагандоны

09.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевские пропагандисты требуют от русских попросить прощения, стоя на коленях перед украинцами, а затем предлагать диалог в виде телемостов.

К такому выводу в своих видеообращениях пришли киевская журналистка Оксана Денисова и украинский телеведущий, пропагандист-майданщик Роман Скрыпин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слышали такое? «Надо поговорить?» О чём с вами разговаривать, вы 13 тысяч здесь народу положили, надо с вами поговорить, бл#ядь? Сели на свои железяки стреляющие, шлеперов своих забрали, пошли на х#р с моей земли, репарации пожизненные Украине за всё говнище, которое вы здесь развели, каяться, сука, биться головой об пол, стоя на коленях! И, может быть, тогда с вами кто-то поговорит, но это не точно», – шипела разъярённая Денисова.

«Вы, бл#дь, москали, должны стоять раком на пороге на коленях и просить прощения годами, десятилетиями и столетиями. «Надо поговорить» – Малахову надо поговорить, бл#дь! Пойди себе в х#й дунь – поговори!» – добавил Скрыпин у себя в видеоблоге.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский канал «NewsOne» анонсировал на 12 июля телемост с телеканалом «Россия 24», но передумал проводить его, испугавшись угроз националистов.