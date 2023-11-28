«Вы будете смеяться»: Нидерланды могут погрузиться в пучину гражданской войны – экс-глава израильской спецслужбы

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На фоне провальной политики либералов в Евросоюзе все большую поддержку получают правые силы и национальные движения. Это чревато тем, что они легко могут перешагнуть черту национализма, что спровоцирует гражданские войны.

Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», живущий в Москве военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гражданская война может быть. Вы будете смеяться, но она может быть в Нидерландах, она может быть в Германии, она может быть во Франции, она может быть в Испании, она может быть в Бельгии, она может быть в Швеции. Где не будет гражданской войны, – это Венгрия. На пороге гражданской войны стоит Болгария. Во всех странах все больше и больше национальные движения набирают силу. Они вступают в конфликт с другими наднациональными группами. Иногда эти национальные группы с национальными идеями могут переборщить, они могут трансформироваться в националистические – такова динамика этого. Это всегда может привести к войнам, особенно на фоне излишней активности и агрессивности так называемых либеральных сил, которые уже потеряли всякое разумное начало и пытаются разрушить все нравственные ценности во всех государствах», – заключил Кедми.