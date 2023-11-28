«Вы будете смеяться»: Нидерланды могут погрузиться в пучину гражданской войны – экс-глава израильской спецслужбы

Анатолий Лапин.  
28.11.2023 18:31
  (Мск) , Москва
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Беспорядки, Война, Дзен, ЕС, Миграция, Общество, Политика, Россия, Экономика коллапса


На фоне провальной политики либералов в Евросоюзе все большую поддержку получают правые силы и национальные движения. Это чревато тем, что они легко могут перешагнуть черту национализма, что спровоцирует гражданские войны.

Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», живущий в Москве военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне провальной политики либералов в Евросоюзе все большую поддержку получают правые силы и...

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«Гражданская война может быть. Вы будете смеяться, но она может быть в Нидерландах, она может быть в Германии, она может быть во Франции, она может быть в Испании, она может быть в Бельгии, она может быть в Швеции.

Где не будет гражданской войны, – это Венгрия. На пороге гражданской войны стоит Болгария. Во всех странах все больше и больше национальные движения набирают силу. Они вступают в конфликт с другими наднациональными группами. Иногда эти национальные группы с национальными идеями могут переборщить, они могут трансформироваться в националистические – такова динамика этого.

Это всегда может привести к войнам, особенно на фоне излишней активности и агрессивности так называемых либеральных сил, которые уже потеряли всякое разумное начало и пытаются разрушить все нравственные ценности во всех государствах», – заключил Кедми.

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