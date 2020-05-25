Вы чьих будете, господа артисты?

25.05.2020

Многие российские деятели культуры относятся к простым гражданам как к своей челяди. Не пора ли таким артистам отправляться в небытие? Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет севастопольский писатель Платон Беседин.

Пока умирал Сатурн, для понту, что называется, наречённый крокодилом Гитлера, умирало и последнее уважение к российским артистам (они любят так себя называть).

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Сергей Глушко – известный более как Тарзан – заявил, что в отличие «бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают», артисты не имеют ни копейки. Следом подключился и Иосиф Пригожин: «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звёзд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить».

Российские артисты, правда, вовремя остановились. Ведь мог бы нарисоваться ещё кто-нибудь – и поведать, как он, несчастный, доедает акционную тушёнку, а потому хорошо бы бабушкам и дедушкам скинуться долларами и рублями.

И можно было бы списать подобную ересь Тарзана, Пригожина и прочих (имя им легион) на врождённую глупость. Известно, что артисты не большого ума люди, но нет – к сожалению, за подобным мнением (а оно в их среде почти безальтернативное) скрывается мещанская порочная низость, давно мутировавшая в неуёмное потребл…во.

Оттого при виде всех этих как бы артистов неизбежно возникает вопрос: вы откуда выползли такие, а? Вы чьих будете? Какую страну представляете?

В советское время артисты не просто поднимали боевой дух народа, но и часто воевали сами. Ладно, то прошлое. Но взглянем на тот же «порочный» Запад сегодня: там в случае национальной трагедии артисты всегда консолидируются с остальными гражданами. Случился теракт в Манчестере – провели концерт, в котором поучаствовали реальные звёзды. Это и есть гражданский дух, гражданское общество.

В России всё совсем по-другому. Да, понятно, что и народ побухтеть может, но ведь и сами артисты особого национального рвения не проявляют. Это раньше Кобзон отправлялся на переговоры с террористами. Теперь у нас китчевая эстетика 90-х, припудренная лубочным патриотизмом.

Наши артисты вспоминают о Родине и о людях, её населяющих, исключительно тогда, когда нужно подмазаться к власти, чтобы потом у некоторых представителей этой самой власти спеть и сплясать на корпоративах. Они, артисты, не привыкли создавать – о творить я вообще молчу, – а привыкли исключительно клянчить, обманывать и холуйствовать. Точь-в-точь, как кот Базилио и лиса Алиса.

И в критические моменты эти «звёзды» неизменно проявляют себя, выказывая не просто неуважение к людям, а презрение. Мол, бабушкам помогают, а мне, живущему в трёхэтажному особняке, танцующему голым перед состоятельными тётками, выделить средств не хотят. Какое горе!

Так на кой чёрт, спрашивается, нам такая артистическая элита? Та, что охраняет свои гламурняковые насесты лучше, чем охраняют нефтяные вышки? Не пора ли разогнать эту псевдоэлиту– да наконец устроить не фиктивный поиск талантов, а вполне себе настоящий смотр?

Пора освобождать места на сцене и не относиться к зрителю как к челяди. Да, пришло время заплатить по счетам. Время приобретать билеты в забвение.