«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо Крыма

10.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Режим Владимира Зеленского занимается профанацией, именно так следует расценивать прозвучавшее сегодня из уст украинского министра приглашение к НАТО осуществлять воздушные операции в пространстве над контролируемым Россией Крымом.

Об этом в эфире телеканала «skrypinn.ua» заявил экс-посол Украины в Белоруссии, бывший представитель Киева на переговорах по Донбассу в Минске Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Профанация, она кругом нас окружила. Отсутствие квалификации и так далее. И при этом мы говорим, что у нас есть такая agenda (план действий, повестка – ред.). Во-первых, её надо квалифицированно сформулировать. Потому что слова, которые звучали, в том числе, и сегодня, они contra spem spero – без надежды надеюсь.

В том числе и открытое небо над Крымом. Это типа, если вот так то, что вы скажите? Да ничего не скажут. Потому что, по правде сказать, просто промолчат, сказать – ты что, не в себе? В крайнем случае, просто промолчат. Потому что фраза – «небо открыто», это точно так же – «а почему мы не в НАТО?». Это фраза такого же самого порядка. И что? Открыли, и что дальше?» – возмущался Бессмертный.

Напомним, ранее украинский министр заявил, что НАТО должно совершать воздушные операции над Крымом и Севастополем ради «контроля безопасности» в Черноморском регионе.