«Вы еще их расстреляйте»: в Молдове стало опасно не только говорить, но и танцевать

Алексей Логофет.  
08.06.2024 11:58
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Культура, Молдова, Россия, Русофобия


Министерство культуры Молдовы проведет расследование факта выступления танцоров национального ансамбля «Жок» на Петербургском международном экономическом форуме. Артистов, «попавших в игру пророссийских политиков», могут уволить из коллектива, сообщает провластный телеканал TV8.

«Это серьезная, недопустимая ситуация и, конечно, будут приняты меры. Мы проведем внутреннее расследование, чтобы определить все аспекты», – заявил министр культуры Сергей Продан об участии молдавских танцоров национального ансамбля «Жок» в мероприятии «Молдавский двор» на Петербургском международном экономическом форуме.

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Министерство культуры Молдовы проведет расследование факта выступления танцоров национального ансамбля «Жок» на Петербургском международном...

По его словам, нужно выяснить, кто подтолкнул их на это.


«Сейчас вину возлагают только на этих исполнителей, утверждают, что они никого не предупредили о поездке. Мы еще не говорили с этими танцорами, чтобы выяснить, как обстоят дела на самом деле. Не исключаем ни одного варианта. Все проверим и дадим каждому возможность выразить свою позицию», – заявил Продан.

Как писал ранее ПолитНавигатор, коммерческий директор «Жок» Мария Андриуцэ униженно оправдывалась из-за факта этого участия.

«Я вам скажу, для нас это был неприятный и совершенно неожиданный сюрприз. Думаю, что определенные меры будут приняты, но на данный момент не могу сообщить подробности. Я вам говорю как есть: мне не хочется уворачиваться от этой ситуации, которая не делает лица ни ансамблю, ни танцорам», – говорила она.

Молдавских политиков и общественность возмутили слова представительницы руководства «Жок» о том, что взрослые люди, находясь в отпуске, должны отчитываться о своих планах.

«Вы их еще расстреляйте за то, что они посмели в России отплясывать молдавский танец» – прокомментировала слова Андриуцэ депутат парламента Молдовы Богдан Цырдя, тоже принявший участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Таким образом, в Молдове стало опасно не только говорить, но и танцевать.

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