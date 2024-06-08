«Вы еще их расстреляйте»: в Молдове стало опасно не только говорить, но и танцевать

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министерство культуры Молдовы проведет расследование факта выступления танцоров национального ансамбля «Жок» на Петербургском международном экономическом форуме. Артистов, «попавших в игру пророссийских политиков», могут уволить из коллектива, сообщает провластный телеканал TV8.

«Это серьезная, недопустимая ситуация и, конечно, будут приняты меры. Мы проведем внутреннее расследование, чтобы определить все аспекты», – заявил министр культуры Сергей Продан об участии молдавских танцоров национального ансамбля «Жок» в мероприятии «Молдавский двор» на Петербургском международном экономическом форуме.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По его словам, нужно выяснить, кто подтолкнул их на это.

«Сейчас вину возлагают только на этих исполнителей, утверждают, что они никого не предупредили о поездке. Мы еще не говорили с этими танцорами, чтобы выяснить, как обстоят дела на самом деле. Не исключаем ни одного варианта. Все проверим и дадим каждому возможность выразить свою позицию», – заявил Продан.

Как писал ранее ПолитНавигатор, коммерческий директор «Жок» Мария Андриуцэ униженно оправдывалась из-за факта этого участия.

«Я вам скажу, для нас это был неприятный и совершенно неожиданный сюрприз. Думаю, что определенные меры будут приняты, но на данный момент не могу сообщить подробности. Я вам говорю как есть: мне не хочется уворачиваться от этой ситуации, которая не делает лица ни ансамблю, ни танцорам», – говорила она.

Молдавских политиков и общественность возмутили слова представительницы руководства «Жок» о том, что взрослые люди, находясь в отпуске, должны отчитываться о своих планах.

«Вы их еще расстреляйте за то, что они посмели в России отплясывать молдавский танец» – прокомментировала слова Андриуцэ депутат парламента Молдовы Богдан Цырдя, тоже принявший участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Таким образом, в Молдове стало опасно не только говорить, но и танцевать.