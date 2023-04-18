«Вы идиоты!» – ВСУ понадобится ещё четыре миллиона снарядов

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Вместо бесполезной высокотехнологической техники украинское командование должно потребовать у Запада поставок простейших видов вооружения, таких как дефицитных в ВСУ миномётов и боеприпасов к ним.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, можно ли говорить о каком-то увеличении темпов поставок западного вооружения с начала 2023 года.

«Что-то поменялось, я бы так изложил. Но коммуникации не появилось. Мы кричали – нужны миномёты, мины. Пехота решает миномётные задачи крупным калибром, при этом тратится больше и эффективность ниже. Миномёты дешевле, проще и эффективней. Люди, которые сидят в штабах и министерствах, понятия не имеют, что происходит на поле боя. У нас, чтобы забить этот гвоздь, нет молотка. Но есть микроскоп. А забить его надо. И мы этим микроскопом лупим по гвоздю. У нас полковники и генералы – это как гидрофобный слой, через который ничего не проходит. Поэтому мы и заказываем подводные лодки, а про миномёты, мины – все забыли. И не только это», – возмутился Грин.

Он подчеркнул, что поставки западного вооружения – крайне однобокие и не спасают ВСУ от дефицита боеприпасов, и потребовал ещё четыре миллиона снарядов.

«Посчитайте, сколько должно быть мин в пропорции к 155-м. Если уж заказали миллион 155-х, то закажите ещё четыре миллиона мин. А потом уже думайте о подводной лодке. А если вы четыре миллиона мин не заказали, а только миллион 155-х – значит, вы идиоты», – добавил эксперт.