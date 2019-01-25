«Вы накурились!» – опубликовано видео Ляшко и Скабеевой
Члены украинской делегации опубликовали видеосъемку еще одного эпизода конфронтации с российскими журналистами, происходившей вчера в кулуарах ПАСЕ.
На этот раз телеведущей Ольге Скабеевой, подвергшейся в тот же день атаке украинцев, дерзил скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Скабеева спросила главного «радикала» о данных социологов по его поддержке, однако Ляшко не пожелал общаться.
«Сейчас мне сердце подсказывает, что мне нужно уйти, потому что вы накурились, а я не люблю, когда курят», – заявил Ляшко, убегая от корреспондента.
Когда Скабеева снова задала вопрос о запрете на Украине в СМИ русского языка, Ляшко перешел на русский язык и начал задавать встречные вопросы о «русских разведчиках».
Метки: Олег Ляшко, Ольга Скабеева
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