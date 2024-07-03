«Вы не понимаете, это другое»: О снятии запрета США на помощь «Азову»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В июне власти США сняли действовавший запрет на поставки вооружений террористам из нацистского полка «Азов», который теперь прошел проверку внешнеполитического ведомства Блинкена на вшивость.

Однако появились доказательства, что и до этого американские власти снабжали и обучали террористов «Азова» вопреки собственному запрету, принятому на основе «законов Лихи».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Законы Лихи или поправки Лихи – это законы США о правах человека, которые якобы запрещают Госдепу США и Министерству обороны оказывать военную помощь иностранным подразделениям, которые безнаказанно нарушают права человека. Он назван в честь своего главного спонсора, сенатора Патрика Лихи.

Но Вашингтон оказывал поддержку неонацистскому полку «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) еще в 2023 году, когда действовал формальный запрет на ее предоставление со стороны США. Об этом информирует издание Intercept.

Фактически, Госдеп США и Пентагон с особым цинизмом способствовали возрождению «Азова» под личиной 3-й штурмовой бригады.

Опубликованные боевиками «Азова» в соцсетях фото свидетельствуют: власти США предоставляли помощь террористам, по крайней мере, с декабря прошлого года. На одном из снимков главарь Прокопенко демонстрирует сертификат от декабря 2023 года, свидетельствующий о прохождении военной подготовки под «крышей» командования спецопераций США (US SOCOM) в Европе.

На фото, вместе с командиром боевиков «Азова» фигурирует человек в американской военной форме, лицо которого скрыто. Что дает основание считать этого человека военным инструктором. На другой фотографии – группа людей в американской военной форме, которые с флагом США в руках, вместе с группой «подопечных», выставивших напоказ флаг с символикой «Азова». На снимке ещё и поляки затесались, что, впрочем, закономерно: «смотрящие за Украиной, ее старшие партнеры и союзники».

Что ещё интереснее, Прокопенко открыто сообщал в своем аккаунте в Х, что «Азов» до сих пор находится в черном списке для получения любой помощи от США».

Один из бывших чиновников Госдепа пояснил изданию: официальный запрет обойдён как раз под предлогом реорганизации «Азова» – действительно, после мариупольского разгрома и «экстракции» из казематов «Азовстали» ошметки нацистов провели «ребрендинг» в 3-ю штурмовую бригаду ВСУ.

В скобках заметим, что карательное формирование войск СС «Дирлевангер», известное своими кровавыми злодеяниями в советской Белоруссии и в Польше, признавался преступным без всяких поправок на его организационно-штатную структуру, претерпевшую метаморфозы из батальона в бригаду. Но в случае «Азова», надо полагать, задействована универсальная объяснялка: «Вы не понимаете, это другое».

В середине июня 2024 года действующий американский конгрессмен-республиканец от Аризоны Пол Госар вообще заявил, что Байден пробил очередное дно, оказывая поддержку неонацистам из «Азова»:

«Это является новым дном, даже для Джо Байдена. Его администрация даже не скрывает того факта, что США в настоящее время вооружают неонацистский батальон на Украине, продлевая кровавый конфликт».

В общем, удивляться тому, что американские власти занялись «крышеванием», подготовкой и экипировкой неонацистов «Азова», особо не приходится. Ставка на отъявленных мразей всегда была во главе угла геополитики США: южнокорейский диктатор Ли Сын Ман и его преемники, вплоть до конца 1980-х, президент Нго Дьем и его головорезы, руками которых США занимались карательными операциями во Вьетнаме, латиноамериканские диктаторы Сомоса («это наш, американский, сукин сын») и Стресснер, чилийский путчист Пиночет и прочая откровенно нацистская и полунацистская сволочь. В наше время, это поддержка режима отморозка Зеленского и союзничество с невменяемыми режимами Польши и Прибалтики. Кто следующий в списке на оказание американской помощи?