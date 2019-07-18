«Вы не представляете, сколько я наслушалась» – Монтян прошлась по Батуми, не затыкая уши
Жители Батуми очень злы на грузинское правительство, из-за выходок которого туристический сезон был сорван и город лишился основного источника доходов.
Об этом в эфире своегоYouTube-канала сообщила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы не представляете, сколько я наслушалась матов в адрес проклятых мегрелов, которые в Грузии устроили свои политиканские шабаши и сорвали людям сезон, потому что россиян очень-очень мало, им просто не на чем сюда добраться.
Аджарцы очень злы, маты звучат со страшной силой, с оскорблениями: «Вы, твари политиканские, орёте, вам, наверное, платит Госдеп, а мы тут лишились заработка, мы готовились к сезону целый год», – рассказала Монтян, добавив, что в Батуми к туристическому сезону готовились очень старательно, а к туристам относятся хорошо.
Напомним, накануне президент Грузии Салоне Зурабишвили потребовала от России уступок.
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