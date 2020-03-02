«Вы совсем охренели» – депутат Рады заставил слушать коллег «Священную войну»

02.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское правительство объявляет, что 9 мая Украина не празднует, при этом напичкало 2020 год датами чествований откровенных фашистских коллаборантов и украинских нацистов.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил депутат от «ОПЗЖ» Вадим Рабинович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пан Пристайко поведал, что Украина не будет праздновать 9 мая. Но «праздники» будут. Хочу рассказать про памятные даты и юбилеи, которые мы будем пышно отмечать в 2020 году в Киеве. Назову три, там их девять.

130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы – нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, руководителя организации украинских нацистов. 110-летие со дня рождения Василя Сидора – это сегодня утверждено – нацистского коллаборанта, военного преступника, бойца батальона «Нахтигаль» обер-какого-то фюрера, убийцы поляков, евреев. Ещё 120 лет со дня рождения Владимира Кубийовича – организатора дивизии СС «Галичина».

Что я хочу сказать? Уважаемые, вы совсем охренели! Вы собираетесь заставить нас праздновать дни рождения фашистов? Вы хотите нас повернуть в мракобесие нацизма? Наши герои – это воины Советской армии, которые вызволили от нацизма Европу, освободили от фашизма Украину, и именно их мы будем чествовать, а не ваших фашистских прихвостней, которые стреляли в спины людей. Вам кажется, победа будет за вами, но и Гитлер думал так, увидите, где будет правда! Фашизм на Украине не пройдёт!» – заявил Рабинович.

Далее депутат предложил ввести уголовную ответственность за пропаганду фашизма, после чего, предупредив, что у него ещё осталось время, объявил музыкальную паузу, достал мобильный телефон и включил на нём песню «Вставай, страна огромная».

«Это моё время», – объявил Рабинович.

«Ну, Вадим Зиновьевич, на выступление, ну пожалуйста, вы можете это сами сказать», – поморщился спикер парламента Дмитрий Разумков.

«Я спою: «С фашистской силой тёмною, с проклятою ордой». Спасибо», – пропел депутат.