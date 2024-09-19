«Вы ушлёпки, а не националисты!» – Мосийчук о желающих воевать до последнего украинца

Вадим Москаленко.  
19.09.2024 22:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина без украинцев – так себе национальная идея, и сомнительная цена «перемоги», за которую нужно сражаться.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов», участвовавший в «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина без украинцев – так себе национальная идея, и сомнительная цена «перемоги», за которую...

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«Для меня победа – это, на сегодняшний момент, сохранение государства и сохранение жизни нашей нации. Потому что многие не понимают, что мы теряем наш народ, мы теряем нацию, людей. У нас смертности такой не было очень много лет, а рождаемость у нас вернулась к Руине средневековой

Самое главное – сохранение жизни нации. Потому что люди, которые говорят – мы любой ценой сохраним государство, и в то же время бьют себя в грудь и кричат: «мы – националисты»… Нет, они ушлёпки! По одной простой причине: мне не надо государство без украинцев. Кому-то, возможно, и надо, но не мне точно», – сокрушался нацист Мосийчук.

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